Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức lễ hội đền Trần năm 2017. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Chiều 10/2, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần và kiểm tra công tác tổ chức lễ hội năm 2017.Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định và Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần trong công tác tổ chức lễ hội và Lễ khai ấn đền Trần năm 2017.Để giải quyết triệt để tình trạng lộn xộn trong lễ khai ấn, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị tỉnh Nam Định, Ban Tổ chức Lễ hội, Ban Quản lý đền Trần kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, không để tình trạng ném tiền vào kiệu ấn, tranh "cướp" lộc trên các ban thờ, tạo hình ảnh phản cảm với du khách.Ban Tổ chức lễ hội phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong thời gian diễn ra lễ hội.Các đơn vị cần kiên quyết xử lý các trường hợp ăn xin, lợi dụng thời điểm đông người để tổ chức dịch vụ ăn xin; thu phí giữ xe cao hơn so với quy định đã được niêm yết công khai tại các bãi trông giữ xe; nâng giá các loại hàng hóa thu lợi bất chính...Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, du khách có thể theo dõi lễ khai ấn, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần có thể lắp đặt màn hình lớn ngoài cổng đền truyền tín hiệu lễ khai ấn.Lễ hội đền Trần luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo độc giả trong và ngoài nước, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu Ban Tổ chức lễ hội tạo điều kiện tối đa cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp.Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần cho biết đảm bảo an ninh trật tự trong đêm khai Ấn và trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức đã thành lập các tiểu ban phụ trách các công việc y tế, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để tái diễn tình trạng chen lấn, xô đẩy, ném tiền, tranh "cướp" lộc trên các ban thờ.Ban Tổ chức chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, văn hóa lễ hội cho người dân, du khách thực hiện đúng các quy định khi tham gia lễ hội...Ban Tổ chức đã bố trí hơn 2.000 chiến sỹ công an, bảo vệ dân phố đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội.Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm chiến sỹ tham gia phân luồng, đảm bảo giao thông tại khu vực đền Trần và trên quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định, tránh ùn tắc giao thông trong đêm khai Ấn khi lượng phương tiện tăng đột biến../.