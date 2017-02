Ông Michael Flynn tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 10/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/2 (theo giờ Việt Nam), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn​ đã từ chức, 3 tuần sau khi ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào cương vị này trong chính quyền mới.Theo kênh truyền hình CNN và các trang mạng tin tức tại Mỹ, ông Flynn đã quyết định từ chức trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông không trung thực với Phó Tổng thống Mike Pence​ và giới chức Nhà Trắng về mối quan hệ với Đại sứ Nga tại Mỹ, Sergey Kislyak.Bộ Tư pháp Mỹ trước đó đã cảnh báo chính quyền Trump hồi tháng trước rằng ông Flynn đã làm cho giới chức của chính quyền Mỹ "lầm đường lạc lối" về việc ông này liên lạc với Đại sứ Nga tại Mỹ và có nhiều nguy cơ bị phía Nga tống tiền.Trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, ông Flynn đã nói với giới chức Nga về khả năng Washington dỡ bỏ trừng phạt Moskva, một hành động có thể vi phạm Luật Logan cấm các cá nhân dân sự Mỹ can dự vào chính sách đối ngoại.Giới chức Nhà Trắng đã xác nhận thông tin từ chức nói trên, đồng thời cho biết Tướng về hưu Keith Kellogg​ sẽ tạm thời giữ cương vị Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ.Ông Flynn, 57 tuổi, là một tướng quân đội nghỉ hưu và từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng trong giai đoạn 2012​-2014 dưới thời Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama.Trong chiến dịch tranh cử, ông Flynn là cố vấn cho ông Trump về an ninh quốc gia. Trong quân đội, ông được biết đến như một chuyên gia tình báo sắc sảo và thẳng thắn.Tướng Flynn nghỉ hưu hồi năm 2014 và là một nhân vật chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Chính quyền Tổng thống Obama trong các vấn đề toàn cầu và chiến dịch tiêu diệt lực lượng "Tổ chức Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Trong khi đó, giới chức Nhà Trắng cho biết Tướng về hưu Keith Kellogg đã được chỉ định là quyền Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, thay ông Flynn./.