Ông Derek Harvey. (Nguồn: Getty)

Theo Sputnik, ngày 27/7, truyền thông Mỹ đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster đã sa thải ông Derek Harvey, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Trung Đông và Iran.Tờ Weekly Standard cho hay quyết định sa thải ông Harvey có liên quan đến những mâu thuẫn với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về cách đối phó với Iran chứ không phải do "xung đột nội bộ."Weekly Standard dẫn hai nguồn tin cho biết ông Mattis đã có nhiều bất đồng với ông Harvey và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nêu vấn đề này với Cố vấn an ninh quốc gia McMaster.Theo báo trên, ông Harvey sẵn sàng tiếp nhận một vị trí khác trong chính quyền liên quan đến các vấn đề chính sách hoặc tình báo.Ông Derek Harvey là một người tích cực ủng hộ Tổng thống Trump tấn công Syria để đáp trả việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Ông cũng là người thúc đẩy cách tiếp cận cứng rắn hơn với Iran./.