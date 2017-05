Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: elpais.com.co)

Ngày 11/5, nhóm bất đồng chính kiến trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ra điều kiện với Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để trả tự do cho con tin Liên hợp quốc mà những người này đang bắt giữ.Các tay súng FARC không tham gia ký kết thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Colombia yêu cầu Bogota triển khai các chương trình xã hội, tạo điều kiện cải thiện đời sống cho những người nông dân canh tác cây coca tại khu vực nhóm này đồn trú, để có thể trả tự do cho nhân viên Liên hợp quốc Harley López.Ông Harley López là nhân viên Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), bị bắt cóc ngày 4/5 tại bang Guaviare, miền Nam Colombia, khi đi công tác với Thị trưởng thành phố Miraflores để thực hiện kế hoạch giúp đỡ nông dân loại bỏ canh tác cây coca thay thế bằng các mô hình kinh tế khác.Liên hợp quốc đã kịch liệt lên án vụ bắt cóc, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông López.Nhóm bất đồng chính kiến trong FARC cũng cảnh báo tính mạnh của ông López hiện đang bị đe dọa bởi các chiến dịch truy đuổi gắt gao của lực lượng quân đội Colombia nhằm giải cứu con tin này và gây sức ép cho các tay súng FARC. Tuy nhiên, Chính phủ Colombia và Liên hợp quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì trước yêu cầu của nhóm này.Trước đó, trưởng đoàn hòa đàm FARC Iván Márquez đã bày tỏ quan ngại việc những tay súng bất đồng chính kiến của tổ chức này bắt cóc ông Harley Lopez sẽ ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình.Theo ông Marquez, hành động này đã đẩy tiến trình hòa bình ở Colombia vào tình thế vô cùng khó khăn, đồng thời hối thúc nhóm này trả tự do cho con tin Harley López.Ngày 24/11 năm ngoái, Tổng thống Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londono đã ký thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này. Trong số hơn 7.000 thành viên FARC, khoảng 300 tay súng không tham gia thỏa thuận hòa bình và tiếp tục duy trì vũ trang.Chính phủ Colombia cho rằng những người này bác bỏ giải giáp để phục vụ việc buôn bán ma túy và hoạt động khai mỏ bất hợp pháp./.