Ảnh tư liệu về các chiến binh FARC. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/12, Quốc hội Colombia đã thông qua luật ân xá cho các quân nhân và thành viên nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), trong khuôn khổ triển khai thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ quốc gia Nam Mỹ và FARC nhằm chấm dứt cuộc xung đột nội bộ đã kéo dài nửa thế kỷ qua.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tuy nhiên, văn bản luật này nêu rõ các biện pháp ân xá, tha bổng, giảm nhẹ tội và đối xử đặc biệt này sẽ không được áp dụng cho những người phạm tội ác chiến tranh hoặc tội ác diệt chủng trong hàng ngũ của cả 2 phía. Sáng kiến này chính là bảo đảm pháp lý then chốt để hơn 7.000 thành viên FARC giã từ vũ khí và quay trở về cuộc sống thường dân mà không bị kết án về tội nổi dậy.Luật ân xá là luật đầu tiên mà Tổng thống Juan Muanuel Santos sẽ đề trình Quốc hội Colombia trong quá trình triển khai thỏa thuận hòa bình, trong đó còn bao gồm các điểm như trao đất cho nông dân nghèo, chống buôn lậu ma túy, đền bù nạn nhân của xung đột, tháo gỡ bom mìn và ngừng bắn vĩnh viễn do Liên hợp quốc giám sát.Hiện Chính phủ Tổng thống Santos vẫn đang nắm phe đa số tại Quốc hội và do đó có thể thông qua tương đối thuận lợi những cải cách luật pháp để triển khai thỏa thuận hòa bình, bất chấp sự phản đối của đảng Trung tâm Dân chủ do cựu Tổng thống theo đường lối cực hữu Álvaro Uribe đứng đầu. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Colombia cũng đã ra phán quyết bảo lãnh cho cơ chế thông qua và áp dụng nhanh các cải cách này, nhằm giảm bớt thời gian tranh luận và các thủ tục phải tiến hành tại Quốc hội./.