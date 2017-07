Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 14/7 tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017.Về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 56,94% kế hoạch năm 2017 (tăng 12,55% cùng kỳ 2016); tổng doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 60,94% kế hoạch (tăng 23,37% cùng kỳ).Bên cạnh đó, huyện Côn Đảo thực hiện tốt công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em; quan tâm thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn.Lĩnh vực du lịch của huyện Côn Đảo đang phát triển tốt, trong đó doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt 65,52% kế hoạch năm (tăng 25,4% cùng kỳ). Tổng lượt khách tham quan du lịch đạt hơn 109.000 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ 2016 (khách quốc tế là 16.489 lượt).Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thành Long cho biết, vẫn còn những rào cản khiến du lịch Côn Đảo chưa “cất cánh” mạnh mẽ.Hiện chỉ có một hãng hàng không "độc quyền" khai thác tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo nên giá vé rất cao; tần suất chuyến bay cũng chưa nhiều, máy bay cỡ nhỏ nên vào mùa cao điểm luôn bị động, khách tìm vé rất khó khăn.Do vậy, kiến nghị các ngành cần nghiên cứu mở rộng sân bay Côn Đảo, kéo dài đường băng để đáp ứng các loại máy bay cỡ lớn; thêm nhiều hãng hàng không khai thác đường bay đến Côn Đảo; khai thác thêm các tuyến khác như Đà Nẵng-Côn Đảo, Hà Nội-Côn Đảo…Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những chỉ tiêu kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo đã đạt được trong thời gian qua, phần lớn các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch; thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, gia đình chính sách. Cùng với đó, huyện đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác xây dựng đảng.Phó Chủ tịch nước lưu ý, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt các quy hoạch chi tiết đối với huyện Côn Đảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để du khách đến nhiều hơn, đầu tư có hiệu quả hơn.Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong tương lai, việc có thể thu hút khoảng 500.000-1 triệu lượt khách/năm đến Côn Đảo là trong tầm tay nếu như hệ thống giao thông cả đường biển, đường hàng không phát triển; cùng với đó huyện khai thác, có nhiều hoạt động dịch vụ để thu hút du khách.Nhiều người đến với Côn Đảo không chỉ du lịch tâm linh, tham quan di tích lịch sử mà còn bởi các dịch vụ hấp dẫn khác. Do vậy, nếu có nhà đầu tư đến tìm hiểu, huyện cần “trải thảm đỏ,” tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư.Ghi nhận và đồng tình với kiến nghị cải tạo, đầu tư nâng cấp sân bay Côn Đảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, trước mắt có thể tăng tần suất chuyến bay, bởi với khoảng 10 chuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo, gần đây thêm tuyến Cần Thơ-Côn Đảo, là chưa đáp ứng được nhu cầu; mở rộng thêm nhiều chuyến bay, tuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẵng…; tăng cường khai thác tuyến đường thủy.Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận nhiều kiến nghị của huyện Côn Đảo xoay quanh vấn đề về phát triển điện lưới quốc gia trên đảo để phục vụ đầu tư phát triển; có cơ chế biên chế đối với đặc thù chính quyền một cấp của huyện Côn Đảo (không có cấp xã); hỗ trợ nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng, cải tạo các di tích lịch sử trên đảo; giải quyết vấn đề môi trường, nhất là rác thải biển…Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương; đi thăm cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cơ sở nuôi trai lấy ngọc trên địa bàn huyện Côn Đảo; thăm cảng Bến Đầm, nơi vừa khai trương tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng-Côn Đảo./.