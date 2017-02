Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ bị thu giữ. (Ảnh:Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 9/2, Đại tá Phan Lang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ký báo cáo số 123/CAT-PV11 khẳng định rằng không có việc các đối tượng lâm tặc khống chế, dùng súng đe dọa cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để cướp một số lóng gỗ (mỗi lóng gỗ dài khoảng 3,5-4m) đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ như dư luận nêu vừa qua.Báo cáo nêu rõ không có việc các đối tượng lâm tặc dùng súng đe dọa, hành hung cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh để cướp 45 lóng gỗ như một số báo đã nêu.Do sợ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về việc vào đêm 31/1 đã để mất một số gỗ là vật chứng đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh quản lý chờ điều tra, xử lý nên ông Lê Đức Nhàn - Tổ trưởng Tổ bảo vệ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh đã thống nhất với các thành viên của tổ dựng lên sự việc bị cướp gỗ nói trên để báo cáo lên cấp trên và thông tin cho báo chí.Tuy nhiên, qua điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Păh xác định không xảy ra bất cứ vụ cướp gỗ nào trên địa bàn. Đồng thời cũng không có đối tượng lâm tặc nào dùng súng, hung khí đe dọa, hành hung cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng.Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí đăng tin bài không đúng bản chất vụ việc đính chính, tránh hiểu nhầm, ổn định dư luận xã hội. Đồng thời đề nghị chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xử lý việc quản lý vật chứng không nghiêm túc, báo cáo không đúng của cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.Trước đó, ngày 20/1, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ của các đối tượng khai thác lâm sản trái phép 73 lóng gỗ nhóm V tại tiểu khu 174 thuộc rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh. Toàn bộ số gỗ này được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh quản lý, chờ điều tra để xử lý./.