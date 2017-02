Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Việt Phương/Vietnam+)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác ứng trực của lực lượng Cảnh sát giao thông tại nút giao thông đường Điện Biên Phủ-Cửa Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác ứng trực của lực lượng Cảnh sát giao thông tại nút giao thông đường Điện Biên Phủ-Cửa Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân sáng 1/2/2017. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng – Pháp Vân, tuyến đường trọng điểm phía Đông Nam của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Người dân ùn ùn đổ về Thủ đô Hà Nội sau dịp nghỉ Tết (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng–Pháp Vân). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Người dân ùn ùn đổ về Thủ đô Hà Nội sau dịp nghỉ Tết (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng – Pháp Vân). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Người dân ùn ùn đổ về Thủ đô Hà Nội sau dịp nghỉ Tết (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng – Pháp Vân). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng – Pháp Vân, tuyến đường trọng điểm phía Đông Nam của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng – Pháp Vân, tuyến đường trọng điểm phía Đông Nam của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 1/2/2017 (mùng 5 Tết), tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội huy động 100% quân số, gồm các Đội Cảnh sát giao thông, các quận, huyện phối hợp với lực lượng 141, cơ động, trật tự, thanh tra, dân phòng cơ sở tại các địa phương ra quân, ứng trực, chốt trực tại 361 nút giao thông trong thành phố để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.Đặc biệt tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào Thủ đô và 5 tuyến cao tốc, lực lượng công an chốt trực 24/24 giờ để phân luồng từ xa, kịp thời giải tỏa ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra.Khác với tình trạng ùn tắc kéo dài do lượng người, phương tiện đổ về Thủ đô tăng đột biến trong ngày 4 Tết, trong ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết Âm lịch), trên các ngả đường dẫn về Thủ đô, kể cả những điểm “nóng” ùn tắc giao thông như: Pháp Vân – Giải Phóng, Khuất Duy Tiến cũng khá thông thoáng, phương tiện đi lại dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.Khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội là một trong những đầu mối giao thông trọng yếu, kết nối các tuyến đường: Pháp Vân-Cầu Giẽ, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1 cũ, Vành đai 3; lại có 2 bến xe lớn nằm cùng trên một trục giao thông là: Giáp Bát, Nước Ngầm. Đây là địa bàn chịu áp lực lớn nhất trong những ngày Tết và cả kỳ Lễ hội xuân Đinh Dậu. Tại các nút giao: Kim Đồng-Giải Phóng, Pháp Vân-Giải Phóng, Pháp Vân-Hoàng Mai và quanh khu vực Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm ngay từ sáng sớm mùng 5 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát trật tự... đã được tăng cường để điều tiết giao thông.Kiểm tra công tác chống ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm và lễ hội sáng mùng 5 Tết, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, chốt trực và yêu cầu các lực lượng phối hợp tốt, chủ động phương án điều tiết khi có nguy cơ xảy ra ùn tắc.Trước đó, trong ngày mùng 4 Tết, tại đường vành đai Hà Nội, khu vực cửa ngõ phía Nam đã xảy ra ùn tắc kéo dài do đón một lượng lớn phương tiện đổ về thành phố. Đặc biệt là đường dẫn và các tuyến vành đai trên cao và đường Pháp Vân về đường Giải Phóng…, nhiều người đi xe khách phải xuống đi bộ để thoát khỏi đoạn ùn tắc từ đường trên cao.Một số hình ảnh về đợt ra quân đảm bảo trật tự giao thông sau Tết Đinh Dậu của Công an Hà Nội: