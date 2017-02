Đối tượng Tạ Văn Toán. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Đối tượng Vi Xuân Hiệp. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) bắt giữ đối tượng trong diện truy nã nguy hiểm là Tạ Văn Toán, sinh năm 1989, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) về tội cướp tài sản, khi tên này đang lẩn trốn tại thành phố Hạ Long.Trước đó, vào ngày 10/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắt giữ Vi Xuân Hiệp, sinh năm 1997, trú tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, Móng Cái (Quảng Ninh).Hiệp là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích./.