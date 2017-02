Công an Sơn La bắt hung thủ giết người, giấu xác sau 72 giờ đồng hồ

Theo Công an tỉnh Sơn La, ngày 9/2, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt giữ đối tượng Quàng Văn Quyết, 26 tuổi, trú tại bản Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đây là thủ phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản, giấu xác nạn nhân xảy ra vào ngày 24/1.



Nạn nhân được phát hiện xác vào ngày 6/2, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tổ chức đưa đối tượng định vị trí hiện trường gây án và truy tìm vật chứng.



Trước đó, ngày 6/2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một xác chết đang phân hủy bị vùi lấp dưới đống gạch ba vanh ở phía sau tường rào khu dân cư mới thuộc bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu, xác định được nạn nhân là Lò Văn Duyên, 28 tuổi, trú tại bản Dứn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.



Công an thành phố Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị chức năng Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức lực lượng truy tìm hung thủ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, chia thành nhiều tổ công tác, tập trung xác minh lai lịch và các mối quan hệ của nạn nhân; đồng thời phát động phong trào toàn dân phát giác, tố giác tội phạm để truy tìm dấu vết hung thủ. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.



Theo Đại úy Phạm Văn Cường, Đội phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La: Khó khăn lớn nhất của lực lượng công an là khi phát hiện xác nạn nhân đã bị phân hủy nhiều. Thời gian xảy ra vụ án khoảng hơn 2 tuần nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, việc xác định tung tích nạn nhân cũng rất khó. Qua quá trình sàng lọc đối tượng, đến ngày 9/2, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã xác định chính xác đối tượng Quàng Văn Quyết là hung thủ gây ra vụ án.



Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, sau nhiều ngày mới phát hiện nạn nhân. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng, ổn định tình hình ở địa phương./.