Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Lại Ngọc Lan, sinh năm 1974, trú tại tổ 27, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc."Theo Cơ quan điều tra, Lại Ngọc Lan cùng Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1982, trú tại số 2 ngõ 237 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Phạm Văn Thắng, (sinh năm 1994, trú tại thôn 18, Đạo Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bàn bạc đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền nhằm mục đích hưởng lợi từ tiền phế của các đối tượng tham gia đánh bạc.Các đối tượng Lan, Dũng và Thắng thống nhất thu phế của các đối tượng vào đánh bạc là 500.000 đồng/người/ca.Tiền thuê địa điểm tổ chức sới bạc là 1 triệu đồng/ca. Sới bạc tổ chức 2 ca/ngày, gồm ca chiều từ 15-17 giờ, ca tối từ 23 giờ đến 1 giờ ngày hôm sau.Lan có nhiệm vụ tìm thuê địa điểm, quản lý tiền phế, chào mời các con bạc. Dũng làm nhiệm vụ thu phế, hồ lỳ (giam tiền) trong sới bạc. Thắng làm nhiệm vụ xóc cái cho các đối tượng đánh bạc, được hưởng 500.000 đồng/ca.Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an.Khoảng 13 giờ ngày 22/12, Lan thuê địa điểm tại số 7 ngõ An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) làm nơi tổ chức đánh bạc. Địa điểm này do Nguyễn Thị Mai Hương, sinh năm 1974, trú tại số 2, ngõ 2 Nguyễn Công Trứ, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội làm chủ.Hương vừa cho thuê địa điểm vừa kiêm luôn nhiệm vụ cảnh giới sới bạc cho Lan. Đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc, lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 1 bộ bát đĩa, quân vị; 21 triệu đồng và 14 điện thoại di động các loại.Trong một diễn biến khác, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý ổ nhóm tổ chức đánh bạc do đối tượng Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cầm đầu.Theo Cơ quan công an, Oanh đã thuê vườn bưởi nhà Nguyễn Bá Thiệu ở cùng địa phương để tổ chức đánh xóc đĩa ăn tiền.Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Oanh cử Nguyễn Văn Năm (31 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (30 tuổi) và Bùi Văn Khánh (26 tuổi) đều trú tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) có nhiệm vụ thu phế từ chiếu bạc và cảnh giới. Mỗi người chơi bạc đều phải nộp 200.000 đồng mới được tham gia.Đối tượng Nguyễn Thị Chuyên (44 tuổi), trú tại xã Đồng Tâm, được phân công làm “tín dụng” tại chỗ cho các con bạc vay lãi. Trong ổ nhóm này còn có đối tượng Lê Đình Trình (37 tuổi), trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, được Oanh cử cầm cái, điều hành.Ngoài các đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan công an hiện đang tạm giữ các đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Ngọc Xuyến (47 tuổi), Lê Thị Ái (69 tuổi), Nguyễn Văn Trước (57 tuổi), Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Kiên (23 tuổi) cùng trú tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi) trú tại Lương Sơn (Hòa Bình)./.