Ông Chu Vĩnh Khang trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ở thủ đô Bắc Kinh ngày 5/3/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/12, trong một thông cáo, Đảng ủy Bộ Công an Trung Quốc khẳng định Bộ này cần nỗ lực hơn nữa nhằm diệt trừ tận gốc "thế lực nguy hiểm" của cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, hiện đang bị cầm tù.Trong một tuyên bố, được công bố bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Đảng ủy Bộ Công an Trung Quốc cho biết cần tăng cường giáo dục và kỷ luật chính trị.Tuyên bố trên viết: "Cần tăng cường việc diệt trừ thế lực của Chu Vĩnh Khang. Các cơ quan công an trên khắp Trung Quốc và đông đảo lực lượng cảnh sát cần nâng cao giáo dục và kỷ luật chính trị, nhận thức rõ sự nghiêm trọng và nguy hiểm trong vụ việc Chu Vĩnh Khang."Tuyên bố trên được đưa ra dưới hình thức cập nhật hoạt động thường kỳ các cuộc điều tra tham nhũng được tiến hành từ tháng 7-9/2016./.