Trường Fletcher thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ) cùng hãng Mastercard đã công bố nghiên cứu về Chỉ số phát triển kỹ thuật số 2017 nhằm theo dõi sự phát triển kinh tế kỹ thuật số và khả năng kết nối công nghệ số vào cuộc sống của hàng tỷ người dùng của các quốc gia.Theo nghiên cứu, các quốc gia và vùng lãnh thổ Singapore, Anh, New Zealand, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Estonia, Hong Kong, Nhật Bản, và Israel được công nhận là những nền kinh tế số cao cấp nhờ vào sự phát triển kỹ thuật số ở cấp độ cao và tốc độ phát triển số rất nhanh.Nghiên cứu này đo lường bốn yếu tố thúc đẩy chính và 170 chỉ số riêng nhằm vẽ ra sự phát triển của mỗi quốc gia gồm: Khả năng cung ứng (hay mức độ truy cập internet và hạ tầng); Nhu cầu về các công nghệ số của người tiêu dùng; Môi trường pháp lý (các chính sách/luật và các nguồn lực); Sự sáng tạo (những đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển - R&D và các công ty start-up kỹ thuật số…)Theo nghiên cứu, Na Uy,Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Singapore, Hàn Quốc, Anh, Hong Kong và Hoa Kỳ nằm trong top 10 nền kinh tế số phát triển, nhưng với tốc độ cải tiến và thay đổi hiện nay, việc trở thành một nền kinh tế số phát triển ngày hôm nay không có gì là đảm bảo vị thế đó mãi mãi cho ngày mai. Kết hợp tốc độ và tình trạng phát triển số, nghiên cứu này xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ vào bốn hạng mục riêng biệt:- Vượt trội: Các quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Anh, New Zealand, UAE, Estonia, Hong Kong, Nhật Bản và Israel cho thấy mức độ phát triển số cao cấp đồng thời tiếp tục dẫn đầu về sáng tạo và tăng trưởng mới.- Chững lại: Nhiều quốc gia phát triển như các quốc gia Tây Âu, các quốc gia Bắc Âu, Australia và Hàn Quốc có lịch sử tăng trưởng mạnh, nhưng đà tăng trưởng đang chậm lại. Nếu không có sự cải tiến trong tương lại, các quốc gia này có nguy cơ bị tụt lại phía sau.- Bùng nổ: Mặc dù vẫn có mức độ phát triển số tương đối thấp, các quốc gia này cho thấy đà tăng trưởng nhanh nhất, với đầy đủ các yếu tố tăng trưởng và hấp dẫn các nhà đầu tư. Trung Quốc, Kenya, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Indonesia, Brazil, Colombia, Chile và Mexico là các quốc gia tiêu biểu cho tiềm năng phát triển bùng nổ này.- Cẩn trọng: Các quốc gia như Nam Phi, Peru, Ai Cập, Hy Lạp, và Pakistan đối mặt với những thách thức quan trọng, bao gồm mức độ phát triển số thấp và tốc độ tăng trưởng chậm.Chủ tịch bộ phận rủi ro và an ninh doanh nghiệp toàn cầu Mastercard Ajay Bhalla nhận định: “Tất cả chúng ta đều biết rằng công nghệ có thể giúp cải thiện kinh tế và giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn nhiều, nhưng tăng trưởng chỉ đạt được khi mọi người có niềm tin và hệ sinh thái phát triển. Trong quá trình phát triển một thế giới kết nối, niềm tin và an ninh có vai trò quan trọng cho sự phát triển kỹ thuật số thành công.”/.