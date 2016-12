Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức công bố kết quả điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp, giai đoạn từ 2014-2016.Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, mục đích điều tra nhằm đánh giá khả năng sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách cũng như xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn.Việc điều tra cũng nhằm tổng hợp chỉ tiêu năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.Kết quả điều tra dựa trên số liệu đánh giá ​gần 3.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp do Bộ quản lý. Từ kết quả công bố cho thấy, giá trị đầu tư và năng lực sản xuất thực tế của nhiều ngành có sự thay đổi đáng kể qua các năm.Đơn cử, đối với sản phẩm than các loại, trong 30 doanh nghiệp điều tra, về giá trị đầu tư trong năm 2014 là hơn 24,1 nghìn tỷ đồng, nhưng chỉ một năm sau giá trị đầu tư mới đã tăng 1,64 nghìn tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ) và năm 2016 dự kiến giá trị đầu tư mới tăng gần 1 tỷ đồng.Biểu đồ giá trị đầu tư hoạt động sản xuất và khai thác than giai đoạn 2014-2016 (đơn vị nghìn tỷ đồng):Trong khi đó, sản lượng sản xuất thực tế lại có xu hướng giảm, theo đó, năm 2014 đạt gần 34,85 triệu tấn, nhưng năm 2015 giảm gần 1,4 triệu tấn và năm 2016 tiếp tục giảm 0,93 triệu tấn so với cùng kỳ.Đối với sản phẩm dầu thô khai thác, Bộ Công Thương điều tra 3 doanh nghiệp và kết quả cho thấy, giá trị đầu tư năm 2014 đạt gần 441,35 nghìn tỷ đồng và tăng thêm 31,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2015, dự kiến năm 2016 không tăng so với năm 2015.Biểu đồ giá trị đầu tư vào hoạt động khai thác dầu thô giai đoạn 2014-2016 (nghìn tỷ đồng):Tuy vậy, sản lượng sản xuất thực tế khai thác dầu thô năm 2015 chỉ tăng 0,45 triệu tấn so với năm 2014 và dự kiến năm 2016 giảm 1,68 triệu tấn so với năm 2015."Năm 2015, các doanh nghiệp khai thác dầu thô vượt công suất thiết kế 4,5%, nhưng năm 2015 và 2016 giảm mạnh, chỉ sử dụng lần lượt là 98,4% và 88,5% công suất thiết kế," đại diện Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương cho hay.Ngày 22/4/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1542/QĐ-BCT về việc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp.Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc Danh mục sản phẩm điều tra.Cuộc điều tra được thực hiện với các nhóm sản phẩm công nghiệp như: Dầu thực vật thô, Rượu mạnh, Nước khoáng, Đường tinh luyện, may mặc, túi xách, giày dép,.....Nội dung điều tra gồm các thông tin nhận dạng đơn vị điều tra như: tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, fax, loại hình doanh nghiệp, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ tiêu giá trị đầu tư của máy móc, dây chuyền sản xuất; các chỉ tiêu về năng lực sản xuất theo thiết kế của máy móc, dây chuyền sản xuất./.