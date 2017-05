Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông Thụy Sĩ ngày 7/5 đăng tải nhiều bài báo về vụ việc một công dân Thụy Sĩ 54 tuổi bị tình nghi làm gián điệp tại một cơ quan tài chính của Đức.Theo báo NZZ am Sonntag xuất bản bằng tiếng Đức, người đàn ông trên, bị bắt tại Đức hôm 28/4 là một điệp viên hai mang. Người này từng đề nghị bán dữ liệu ngân hàng của Thụy Sĩ cho Đức.Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã tố cáo hành động này và Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ sau đó đã mở một cuộc điều tra vì nghi ngờ có sự rò rỉ thông tin tình báo kinh tế.Trong khi đó, báo Le Matin Dimanche và SonntagsZeitung, hai tờ báo nắm trong tay biên bản thẩm vấn người đàn ông nói trên, khẳng định rằng một vụ tranh chấp tài chính giữa điệp viên này và Cơ quan tình báo Liên bang Thụy Sĩ (FIS) là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.Theo hai tờ báo trên, lẽ ra điệp viên này sẽ nhận được khoản thù lao trị giá 90.000 franc Thụy Sĩ để đưa các thiết bị thu thập thông tin vào nơi cần do thám, tuy nhiên FIS lại muốn thấy kết quả trước khi trả tiền.Báo SonntagsBlick nhận định vụ việc cho thấy nguy cơ đối với an ninh của Thụy Sĩ, đất nước phụ thuộc vào các cơ quan tình báo nước ngoài, đặc biệt là trong những vụ việc liên quan đến khủng bố.Theo SonntagsBlick, Thụy Sĩ và các cơ quan tình báo đối tác phải xây dựng niềm tin với nhau và nguồn tin của những cơ quan tình báo nước ngoài phải được bảo vệ. Đặc biệt, Thụy Sĩ phải nhờ đến sự trợ giúp từ Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Đức (BND) để giám sát các phần tử thánh chiến Thụy Sĩ ở nước ngoài.Báo trên cũng cho rằng ngày càng có nhiều điệp viên tư nhân hoạt động tại Thụy Sĩ, chủ yếu tại các thành phố Zurich, Geneva và Lugano. Họ sử dụng vỏ bọc là những công ty tư vấn để che giấu hoạt động thu thập thông tin cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tập đoàn công nghiệp. Ngày càng có nhiều quốc gia sử dụng dịch vụ của các điệp viên này.Ngày 30/4, báo Die Welt của Đức đưa tin cảnh sát nước này ngày 28/4 đã bắt giữ một người đàn ông Thụy Sĩ, bị tình nghi làm gián điệp tại Đức từ năm 2012. Theo Die Welt, đối tượng này tên là Daniel M, bị tình nghi làm việc cho FIS, có nhiệm vụ tìm hiểu về các nhà điều tra thuế của Đức liên quan đến vụ mua bán những đĩa CD chứng minh hành vi trốn thuế của một loạt khách hàng người Đức có tài khoản tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ và Liechtenstein - vụ việc từng gây tổn hại quan hệ giữa Thụy Sĩ và Đức./.