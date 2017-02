Quảng trường Octyabrskaya ở thủ đô Minsk, Belarus. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sắc lệnh của Belarus bãi bỏ thị thực nhập cảnh trong vòng 5 ngày cho công dân 80 nước, trong đó có Việt Nam, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 12/2.Sắc lệnh này được Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko ký ngày 9/1 vừa qua.Như vậy, kể từ ngày 12/2, mọi công dân thuộc 80 nước trong danh mục sẽ được tự do nhập cảnh lãnh thổ Belarus trong 5 ngày, qua các cửa khẩu biên giới quốc gia và sân bay quốc gia ở Minsk.Tuy nhiên chế độ miễn thị thực không áp dụng cho những người đến Belarus trên các chuyến bay từ Nga, cũng như những người dự định xuất cảnh đến các sân bay ở Nga (do thực tế các chuyến bay giữa Belarus và Nga được coi là bay nội địa và không áp dụng kiểm tra cửa khẩu).Những nước được hưởng quy chế miễn thị thực ngắn hạn gồm những nước có "quan hệ đối tác chiến lược với Belarus và những nước đã đơn phương bãi bỏ thị thực cho công dân Belarus," áp dụng cụ thể đối với 39 nước châu Âu, bao gồm toàn bộ Liên minh châu Âu (EU), cũng như Brazil, Indonesia, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác.Các quy định mới cũng bao gồm các trường hợp không phải công dân Latvia và người không mang quốc tịch Estonia.Đối với công dân Việt Nam, Haiti, Gambia, Honduras, Ấn Độ, Trung Quốc, Liban, Namibia và Samoa yêu cầu bắt buộc để được nhập cảnh vào Belarus là hộ chiếu phải có thị thực nhiều lần còn hạn của các nước EU hoặc khu vực miễn thị thực Schengen có dấu nhập cảnh vào khu vực này, cũng như vé máy bay xác nhận sẽ rời lãnh thổ Belarus từ sân bay Minsk trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhập cảnh.Việc Belarus áp dụng chế độ miễn thị thực ngắn hạn trên thực tế đã dẫn đến những cuộc thảo luận căng thẳng giữa Nga và Belarus, bởi Moskva lo ngại những đối tượng không mong muốn xâm nhập lãnh thổ mình thông qua Belarus, như người tị nạn bất hợp pháp, tội phạm, khủng bố...Đáp lại, Tổng thống Belerus Lukashenko khẳng định không có bất kỳ nguy cơ nào từ Belarus đối với các nước láng giềng bắt nguồn từ quy chế miễn thị thực 5 ngày kể trên.Ông khẳng định các tài liệu tương ứng đã được Belarus nghiên cứu từ một năm rưỡi qua, và việc bãi bỏ thị thực không có nghĩa là nước này bãi bỏ kiểm soát biên giới.Trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, hai bên đã có một danh sách chung những nhân vật bị cấm nhập cảnh, hiện bao gồm hơn 1 triệu công dân từ các nước thứ ba.Các cơ quan chức năng của Belarus, trước hết là hệ thống sân bay nước này hiện đã sẵn sàng đón nhận lượng khách du lịch đến Belarus có thể tăng đột biến, dự kiến có thể tăng 20%, so với hơn 3 triệu lượt hành khách đến Belarus năm 2016 thông qua sân bay Minsk. Công suất thiết kế của cảng hàng không này là 5,8 triệu lượt hành khách.Bộ Ngoại giao Belarus cũng bày tỏ hy vọng EU sẽ thực hiện các bước đi đối ứng tương tự như thiện chí của Minsk, cho phép phát triển hơn nữa quan hệ song phương./.