Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều tối 8/2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện gửi tới: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.Nội dung Công điện như sau:Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9/2, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao từ 5- 8 độ C, một số nơi dưới 5 độ C.Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trong hai ngày 10 và 11/2, khu vực Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng; từ chiều tối 8/2, ở Vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; từ gần sáng 9/2, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.Để chủ động đối phó với rét đậm và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa ra Công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; các bộ và các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:Đối với các tỉnh Bắc Bộ, thường xuyên cập nhật diễn biến gió mùa Đông Bắc, rét đậm, rét hại, thông tin kịp thời trên các phương tiện để mọi người dân, nhất là vùng cao, vùng sâu và vùng xa biết, chủ động phòng tránh; chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ khô nền, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; tuyên truyền, vận động người dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do, đưa về nơi nuôi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C; chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; chỉ đạo việc hướng dẫn chi tiết lịch thời vụ gieo cấy, tuyên truyền phổ biến cho người dân tuyệt đối không cấy, gieo thẳng khi nhiệt độ dưới 15 độ C; kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật việc chăm sóc đối với diện tích lúa đã cấy và diện tích gieo thẳng để đảm bảo sinh trưởng và phát triển. Đôn đốc việc thu hoạch các loại hoa màu để hạn chế thiệt hại.Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng tránh rét cho cây trồng, vật nuôi để nông dân biết và áp dụng.Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để kịp thời chỉ đạo. /.