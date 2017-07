Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ngày 15/7, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện về việc đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi.Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thinê-Huế; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà vận hành ngay các cống tiêu, trạm bơm tiêu để hạ thấp mực nước trong hệ thống kênh mương, mặt ruộng, sẵn sàng tăng cường vận hành tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra.Các đơn vị kiểm tra việc tích nước các hồ chứa, chủ động hạ thấp mực nước, bảo đảm đúng quy định tại quy trình vận hành; Triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước, phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt quan tâm các hồ chứa đang thi công xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp; cập nhật thường xuyên dự báo mưa, lũ của các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thống công trình thủy lợi phù hợp.Các đơn vị thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu và báo cáo về Tổng cục Thủy lợi.Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều và đêm ngày 16-18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm./.