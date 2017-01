Tiết mục mừng Xuân của các cháu thiếu nhi lớp tiếng Việt. (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (trái) chúc tết cộng đồng. (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

Mặc cho thời tiết giá lạnh từ nhiều ngày nay, hàng ngàn bà con sinh sống tại thủ đô Budapest cũng như một số địa phương khác vẫn đổ về dự Lễ hội mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, diễn ra vào đúng mùng Một Tết (28/1/2017).Địa điểm tổ chức Tết cộng đồng như nhiều năm nay vẫn là Nhà Văn hóa Quận 16 (Budapest), một quận kết nghĩa với Quận Tây Hồ, Hà Nội và có quan hệ thân thiện với bà con Việt tại Hungary, đồng thời cũng là nơi sinh sống của rất nhiều gia đình Việt Nam.Đơn vị thực hiện lễ hội thường niên này, như thường lệ, là Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, với sự hỗ trợ kinh phí và công sức, tinh thần của rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các hội, đoàn Việt trong cộng đồng.Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn và Phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary; đại diện các Hội, Đoàn và báo chí Việt ngữ của cộng đồng, cùng hàng ngàn bà con thuộc đủ mọi lứa tuổi đã có mặt tham dự sự kiện quan trọng nhất trong năm.Có thể thấy ở đây rất nhiều các cháu nhỏ thuộc thế hệ thứ hai, ba, cùng các bậc phụ huynh và không ít các vị cao niên định cư tại Hungary hoặc sang thăm con cháu trong dịp Tết.Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Váraljai Márton - một nhà ngoại giao tùng có nhiều thập niên làm việc tại Việt Nam - cùng nhiều thành viên của Hội, những người bạn quý của nhân dân Việt Nam, cũng hiện diện trong buổi lễ.Trong phát biểu trước cử tọa tại chiêu đãi đối ngoại chiều tối mùng Một Tết, Đại sứ Việt Nam tại Hungary - tiến sỹ Nguyễn Thanh Tuấn điểm lại những thành tựu cơ bản và đáng kể nhất trong mối quan hệ hữu nghị và ngoại giao giữa hai nước, kể từ ngày 3/2/1950.Đại sứ nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Việt Nam kiên trì lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và bảo toàn lãnh thổ để phát triển đất nước.Với Hungary, một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, năm 2016 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong ngoại giao và hợp tác song phương. Hai nước chuẩn bị triển khai một số dự án phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn gửi lời trân trọng cám ơn cộng đồng người Việt tại Hungary cũng như Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam với vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước, đã có những hoạt động yêu nước, đoàn kết hướng về quê hương đất nước.Trong khuôn khổ buổi chiêu đãi đối ngoại, Đại sứ cũng biểu dương những thành viên cộng đồng đã đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, học tập, hoạt động kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... và trao bằng khen cho một số học sinh ưu tú.Chương trình mừng nNm mới khởi đầu với màn pháo hoa ngoạn mục kéo dài khoảng 15 phút, làm nền cho chương trình văn nghệ cộng đồng đón Xuân kéo dài hai tiếng, thu hút được nhiều giọng ca, gương mặt xuất sắc trong giới trẻ của cộng đồng.Với 16 tiết mục thuộc nhiều thể loại (đơn ca, tốp ca, hoạt cảnh nhảy, chầu văn, độc tấu vĩ cầm, nhạc ngoại quốc...), cho dù thời lượng ngắn hơn mọi năm nhưng chương trình lần này được đánh giá là phong phú, nội dung chọn lọc, dàn dựng cẩn thận và đẹp mắt.Song song với phần văn nghệ mừng Xuân, chương trình “Vui chơi có thưởng” với rất nhiều phần quà giá trị do các cá nhân và doanh nghiệp trong cộng đồng tài trợ cũng được bà con đã nhiệt tình tham gia và mua hơn 700 vé, để góp một phần kinh phí tổ chức và Quỹ Cộng đồng.Không chỉ cầu may, “lấy hên” đầu năm với mong muốn vạn sự hanh thông, tài lộc suôn sẻ trong năm mới thông qua tấm vé số đầu năm, cộng đồng Việt tại Hungary còn rộng lòng ủng hộ hai dự án từ thiện “Cơm có thịt” và “Vì ta cần nhau” do các tình nguyện viên tổ chức.Hơn 3.000 euro, thu được từ những hoạt động ủng hộ tài chính, đấu giá tranh cũng như bán các mặt hàng ẩm thực truyền thống do chính tay các thành viên hai nhóm thiện nguyện nấu nướng và chuẩn bị, sẽ được chuyển tới các dự án hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn ở vùng cao./.