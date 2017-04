Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, hòa chung không khí chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và đón chào Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017, ngày 28/4, Ban lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Ukraine và Hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Kharkov đã phối hợp tổ chức loạt hoạt động hướng về quê hương đất nước, tưởng niệm và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.Dịp lễ thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con người Việt sinh sống tại Ukraine, Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine, các học giả người Ukraine, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng và người dân địa phương tại Kharkov.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, bà Nguyễn Phương Thảo đã gửi tới toàn thể chư tăng Phật tử và bà con cộng đồng lời chúc mừng thân ái của Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí.Bà đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp to lớn của Phật giáo trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ hy vọng bà con người Việt tại Ukraine sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, tinh thần từ bi bác ái của Đạo Phật để vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển ổn định và vững mạnh.Sau phần lễ chính của Đại lễ Phật Đản và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chùa Trúc Lâm Kharkov, Hòa thượng Thích Gia Quang và chư tăng Phật tử đã cử hành Lễ tưởng nhớ và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, ông Trần Đức Tựa cho biết, trong những năm gần đây, việc tổ chức cầu siêu anh linh các liệt sỹ đã là hoạt động thường niên của Hội, nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.Qua hoạt động này, Hội muốn nhắc nhở những người Việt Nam sinh sống xa Tổ quốc, nhất là các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Ukraine, biết về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thể hiện được tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc, hiểu và ghi nhớ sự hy sinh quên mình của các vị anh hùng liệt sỹ cho độc lập tự do của Tổ quốc.Ông Ngô Văn Hải, kiều bào từ thành phố Chernovtsy, miền Tây Ukraine, chia sẻ niềm vinh dự khi được tham gia đoàn kiều bào thăm quần đảo Trường Sa năm 2016. Theo ông Hải, hôm nay, nhân lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các chiến sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cộng đồng người Việt có cơ hội được một lần nữa tri ân sự hy sinh cao cả của các anh.Đặc biệt hơn khi hoạt động tri ân của cộng đồng Việt Nam thu hút được cả các nhà hoạt động sở tại tham gia, trong đó có giáo sư chính trị học Valentin Yakusik của trường Đại học quốc gia Học viện Kievo-Mogilian đã từng có dịp sang Việt Nam công tác.Với ông, Việt Nam luôn là biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội, vì sự thống nhất dân tộc, vì chủ quyền đất nước. Hoạt động tri ân các liệt sĩ thể hiện không chỉ sự kính trọng đối với những người đã hy sinh, mà còn sự tôn trọng và niềm tự hào về lịch sử của dân tộc, và điều đó xứng đáng để cho những người bạn Ukraine học tập.Đại tá Petro Serdiuk, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Kharkov, từng giúp đỡ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cũng đồng tình với ý kiến này. Ông nhớ lại thời gian ông tham gia huấn luyện, chiến đấu cùng các đồng chí Việt Nam. Là một người lính, ông hiểu giá trị của độc lập và chủ quyền đất nước cũng như sự hy sinh vô cùng to lớn để bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo của các chiến sỹ trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn đất nước. Vì vậy hoạt động vinh danh và tri ân các liệt sỹ là hết sức thiêng liêng và là vinh dự của mọi người con Việt Nam cũng như những người bạn quốc tế của Việt Nam.Trong không khí trang nghiêm thành kính trước cửa chùa Trúc Lâm, những người con Việt Nam xa xứ cùng những người bạn sở tại đã dâng lên nén hương thơm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho ngày vui của toàn dân tộc./.