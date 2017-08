Công nhân Công ty Điện lực Thái Nguyên lắp đèn tiết kiệm điện và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tiết kiệm điện nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện.Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hội và các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện nghiêm một số giải pháp tiết kiệm điện.Các cơ quan, công sở cần xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.Các cơ quan, công sở đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm điện được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.Đối với việc chiếu sáng công cộng, áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tiêm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động; thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian bảo đảm giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.Chỉ thị khuyến khích sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3-5 độ C, dùng quạt thay thế điều hòa khi thời tiết không quá nóng, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày.Các cơ sở dịch vụ, thương mại, nhà hàng, khách sạn... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực tại địa phương trong thường hợp thiếu điện.Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như năng lượng gió, Mặt Trời...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm.Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, các tầng lớp nhân dân biết và có những giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.Chỉ thị cũng nêu rõ Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công Thương phối hợp với các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhà hàng thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm điện trong phát điện, truyền tải và phân phối điện. Tập đoàn thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước; thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa các nhà máy điện hợp lý; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng.Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch sản xuất của ngành, địa phương và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan công sở.Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nói chung và sử dụng điện tiết kiệm nói riêng./.