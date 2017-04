Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ đi lại và giảm giá vé máy cho công nhân lao động trên cả nước giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Jetstar Pacific. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hãng hàng không Jetstar Pacific đã ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ đi lại và giảm giá vé máy cho công nhân lao động trên cả nước dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các cơ quan chức năng, trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vào hôm nay (ngày 22/4) tại Đà Nẵng.Cùng với Jetstar Pacific, nhiều đơn vị ở các lĩnh vực khác như Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam... cũng tham gia chương trình phúc lợi dành cho công nhân lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tổ chức.Theo đó, bên cạnh việc xây dựng chính sách hỗ trợ thủ tục đi máy bay cho công nhân lao động và mở bán giá vé rẻ mỗi ngày, Jetstar Pacific sẽ ưu tiên giảm giá ít nhất 5% giá vé so với hạng Y (base fare) cho tất cả đoàn viên công đoàn Việt Nam trên cả nước, giúp cho công nhân lao động tiết kiệm thêm chi phí đi lại vào các dịp cao điểm như mùa Hè, Tết Nguyên đán…Được biết, Jetstar Pacific là thành viên của Jetstar Group, thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm các hãng hàng không Jetstar Pacific (Việt Nam), Jetstar Asia (Singapore), Jetstar Japan (Nhật Bản) và Jetstar Airways ở Australia và New Zealand. Năm 2017 đánh dấu 10 năm Jetstar Pacific lần đầu tiên đưa dịch vụ hàng không giá rẻ triển khai Việt Nam./.