Công Phượng đã chơi tốt hơn khi không còn tấm băng thủ quân trên tay. (Ảnh: Tuấn Hữu)

Công Phượng lập một cú đúp vào lưới Timor-Leste trong thắng lợi 4-0 của U22 Việt Nam vừa qua. Ông Thắng tiết lộ rằng việc không còn đeo băng đội trưởng đã giúp cầu thủ này giải tỏa áp lực và chơi thăng hoa hơn.Chiến lược gia người Nghệ An khẳng định: “Tôi đã gặp riêng Phượng trước trận đấu Timor-Leste. Tôi bảo cậu ấy đang bị áp lực vì truyền thông chú ý nhiều quá. Cậu ấy cần cởi bỏ nó, ra sân và không nghĩ rằng mình phải chơi tốt vì tấm băng đội trưởng. Đẳng cấp của cậu ấy đã thể hiện từ các đội trẻ và không cần chứng minh nữa. Vì thế, tôi quyết định giao vai trò thủ quân cho Tiến Dũng.Công Phượng đã cảm ơn tôi vì điều này.”Ông Thắng cũng từ chối đánh giá về pha độc diễn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Công Phượng. Ông chỉ tin rằng bàn thắng ấy đã giúp Phượng cởi bỏ nhiều áp lực.Một điểm nhấn khác trong thắng lợi của U22 Việt Nam là tình hình thời tiết tồi tệ tại Thống Nhất. Các cầu thủ đã thi đấu trên một mặt sân sũng nước trong suốt hiệp một. Ông Thắng than phiền: “Trời mưa quá to trong hiệp một nên chúng tôi đánh mất lối chơi. Các cầu thủ chỉ có một cách là đưa bóng lên phía trước. Tôi đã nói họ là không được đá về. Tới hiệp hai, trời ngớt mưa nên đội đã chơi tốt hơn hẳn.”Thắng trận này, U22 Việt Nam tạm đứng nhì bảng 1, bằng điểm nhưng kém U22 Hàn Quốc chỉ số phụ. Đội tuyển sẽ gặp U22 Macau trong trận cầu hôm 21/7 tới./.