Họp Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế (PPWE). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 9/5, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc đầu tiên, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).Để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự, Bộ Y tế đã bố trí hai tổ y tế của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị.Mỗi tổ y tế bao gồm hai bác sỹ, hai điều dưỡng, một lái xe là những cán bộ y tế giỏi, nhiều kinh nghiệm với đầy đủ phương tiện, thuốc, dụng cụ y tế sẵn sàng phục vụ công tác y tế phục vụ hội nghị.Bên cạnh đó, tại các khách sạn có đại biểu lưu trú, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cũng bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, sẵn sàng chăm sóc, phục vụ sức khỏe các đại biểu và nhân viên phục vụ.Tại nơi diễn ra Hội nghị, hai chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tim mạch và hồi sức tích cực là phó giáo sư-tiến sỹ Tạ Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai và phó giáo sư-tiến sỹ Đặng Quốc Tuấn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ.Phó giáo sư-tiến sỹ Tạ Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đại biểu tham dự Hội nghị SOM 2 và APEC 2017 là vinh dự và trách nhiệm của các cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai.Mặc dù Bệnh viện Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, song các cán bộ y tế đã thu xếp công việc và hoãn các kế hoạch của bản thân để chuyên tâm phục vụ Hội nghị trong suốt hơn 2 tuần.Ngày 9/5, tại buổi kiểm tra các tổ y tế phục vụ Hội nghị SOM2, đại diện Bộ Y tế đề nghị các cán bộ y tế luôn đảm bảo vị trí và thời gian trực trong suốt những ngày diễn ra Hội nghị.Công tác báo cáo, tổng hợp và liên lạc được thực hiện thường xuyên với Thường trực Tổ công tác y tế phục vụ APEC 2017 là Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.Trước đó, để đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 9-21/5/2017 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức và chăm sóc sức khỏe cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các đại biểu khách quốc tế và trong nước tham dự Hội nghị SOM 2, phóng viên trong nước và quốc tế, cán bộ nhân viên tham gia phục vụ Hội nghị SOM 2.Theo phó giáo sư-tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác y tế thuộc Tiểu ban An ninh và Y tế của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, công tác y tế phục vụ Hội nghị SOM 2 bao gồm đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị SOM 2.Bên cạnh đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị, Tổ bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế; bố trí các Tổ y tế, bệnh viện để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu tham dự Hội nghị SOM 2 trong trường hợp không may bị ốm, chấn thương, tai nạn; chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm họa nếu có.../.