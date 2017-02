Công ty Everbest Việt Nam bất ngờ công bố hoạt động trở lại

Vào lúc 15 giờ ngày 11/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Everbest Việt Nam (100% vốn Đài Loan - Trung Quốc) đã bất ngờ công bố hoạt động trở lại từ thứ Hai - ngày 13/2 tới, dù trước đó phía công ty này đã nộp đơn xin chấm dứt hoạt động đầu tư trước thời hạn tại Quảng Ninh.



Ông Trần Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, cho biết, chiều 11/2, Công ty Everbest Việt Nam công bố thông tin về nguyên nhân chấm dứt hoạt động là do thời gian qua, công ty đã hết đơn hàng nên dự kiến sẽ dừng đầu tư.



Tuy nhiên, mới đây, phía công ty đã nhận được đơn hàng và tất cả các phân xưởng sẽ nhanh chóng tổ chức sản xuất bình thường vào thứ Hai, ngày 13/2.



Hơn 2.000 công nhân của Công ty Everbest Việt Nam đón nhận tin này trong sự vui mừng.



Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho hay, dù có được nghe tin trên từ phía Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, song đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Everbest Việt Nam.



Do trước đó, Công ty Everbest Quảng Ninh đã làm đơn xin dừng hoạt động đầu tư gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh, nên Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cần yêu cầu phía doanh nghiệp sớm có văn bản chính thức về việc hoạt động trở lại với chính quyền địa phương.



Trước đó, ngày 20/1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Everbest Việt Nam có đơn gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xin chấm dứt hoạt động đầu tư trước thời hạn từ ngày 20/2 do kinh doanh không hiệu quả, không đủ đơn hàng để duy trì hoạt động của nhà máy. Việc làm này khiến toàn bộ hơn 2.000 công nhân phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.



Để chuẩn bị việc chấm dứt hoạt động đầu tư, Công ty Everbest Việt Nam đã hoàn tất các chế độ cho người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng.



Tất cả công nhân đã nhận được tiền thưởng tết vào ngày 23/1. Công ty đã cam kết sẽ trả đủ cho công nhân các khoản tiền được hưởng.



Riêng lương tháng 1/2017 vì chưa chốt được công nên dự kiến công ty sẽ trả lương tháng 1 và tháng 2 vào ngày 15/2, đồng thời sẽ thanh toán hết tiền bảo hiểm xã hội cho tất cả công nhân vào ngày 10/2.



Chính quyền địa phương và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã chủ động liên hệ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Kỹ thuật Texhong Ngân Long (nhà đầu tư chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, có 2 nhà máy sản xuất xơ sợi trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà) cùng nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động nhằm giải quyết tình thế trên.



Dù chưa chính thức nhận được thông tin về việc Công ty Everbest Việt Nam sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới, nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết nếu doanh nghiệp này hoạt động trở lại, thì tới đây tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là về vấn đề thuê mặt bằng.



Ông Long thông tin, hiện tại mặt bằng của công ty này đang thuê lại của Tập đoàn Công nghiệp và khoáng sản Việt Nam theo từng năm nên sẽ khó khăn cho công ty trong sản xuất kinh doanh.



Công ty Trách nhiệm hữu hạn Everbest Việt Nam hoạt động trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) từ năm 2003, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất gia công giày dép xuất khẩu./.