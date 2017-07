Trụ sở của Công ty xây dựng Odebrecht tại Sao Paulo, Brazil ngày 2/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan đến bê bối tham nhũng của công ty xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht, Trưởng công tố Colombia Nestor Humberto Martinez ngày 25/7 cho biết các quan chức Colombia đã nhận 27 triệu USD tiền hối lộ từ công ty này, gấp đôi so với ước tính ban đầu, để Odebrecht có thể thắng thầu các dự án xây dựng đường sá.Theo Trưởng công tố Martinez, số tiền hối lộ để giành hợp đồng xây dựng con đường cao tốc dài 528km lớn hơn nhiều so với con số 11 triệu USD tính toán ban đầu.Ông tuyên bố sẽ tiến hành truy tố các tội danh hình sự về rửa tiền với 2 công dân Brazil, 1 người Ba Lan và 3 người Colombia, đồng thời yêu cầu Tòa án Tối cao Colombia điều tra 5 nghị sỹ nước này.Trước đó, 7 người, trong đó có 1 cựu nghị sỹ và 1 cựu Thứ trưởng Giao thông vận tải Colombia bị phạt tù do dính líu đến bê bối tham nhũng Odebrecht.Bê bối Odebrecht đã ảnh hưởng sang cả chiến dịch tranh cử của Tổng thống Juan Manuel Santos, khi ông thừa nhận vào tháng Ba vừa qua rằng chiến dịch tranh cử năm 2010 của ông đã được tài trợ những khoản tiền bất hợp pháp, song ông khẳng định không biết về thời điểm số tiền này được chuyển giao.Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí Petrobras của Brazil, gây chấn động chính trường quốc gia Nam Mỹ này kể từ tháng 3/2014.Hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu của nước này.Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sỹ và thống đốc bang, nằm trong diện bị điều tra. Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức./.