(Nguồn: The Times)

Rolls Royce Ltd - công ty chuyên về sản xuất hệ thống năng lượng, vũ khí và hàng không-không gian nổi tiếng thế giới của Anh - vừa mới báo lỗ 4 tỷ bảng Anh trước thuế trong năm 2016, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của hãng này.Theo các nhà phân tích tại khu tài chính London, lý do cho việc thua lỗ này là đồng bảng Anh mất giá mạnh kể từ khi nước Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit).Bên cạnh đó, Rolls Royce phải nộp 671 triệu bảng Anh trong 5 năm cho vụ dàn xếp liên quan đến cáo buộc tham nhũng, trong đó năm đầu công ty này phải nộp phạt 293 triệu bảng.Quỹ bình ổn của Rolls Royce trị giá nhiều tỷ bảng cũng bị thiệt hại nặng nề do đồng bảng Anh bị mất giá tới 20% so với đồng USD kể từ hồi tháng 6/2016, trong khi các hợp đồng sản xuất động cơ máy bay, tàu thủy của công ty được giao dịch bằng USD.Thêm vào đó, doanh thu từ động cơ cho máy bay Boeing 787 và máy bay Airbus 380 của Rolls Royce cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu về các loại động cơ này trên thế giới thấp hơn mức dự đoán ban đầu. Công ty cũng chịu tác động bởi việc cắt giảm ngân sách chi tiêu quốc phòng của Anh và việc giá dầu trên thế giới đi xuống, dẫn đến giảm nhu cầu sử dụng các tàu bè để vận chuyển dầu khí ngoài khơi.Năm 2016 cũng là lần đầu tiên trong 24 năm qua Rolls Royce phải cắt giảm mức cổ tức chia cho các cổ đông của mình.Để khắc phục khó khăn và giúp Rolls Royce hoạt động có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, Tổng Giám đốc Warren East đã tiến hành một loạt các biện pháp như thúc đẩy nhanh tiến trình sản xuất các động cơ, cắt giảm hàng trăm vị trí quản lý trung và cao cấp, bên cạnh việc dự kiến cắt giảm chi phí hàng năm của công ty khoảng 200 triệu bảng kể từ cuối năm 2017./.