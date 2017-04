Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước.Tuy nhiên CPI tháng 4/2017 đã tăng 4,3% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,9% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước cũng tăng 4,8%.Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng: thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất với mức tăng 8,05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,1%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,08%...Có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm: giao thông giảm 1,38%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,66%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,24%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%.Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá cho biết, nguyên nhân làm tăng CPI tháng Tư là do giá dịch vụ y tế tăng theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/3/2016, theo đó, giá các mặt hàng dịch vụ y tế áp dụng cho đối tượng có bảo hiểm y tế tăng 10,59% góp phần làm cho CPI tăng khoảng 0,41%.Tiếp đến, trong tháng có ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao làm cho chỉ số nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,1%.Ngoài ra, do thời tiết chuyển sang mùa Hè nên nhu cầu tiêu dùng của người dân về một số mặt hàng quần áo phục vụ mùa Hè tăng cao như: vải các loại tăng 0,1%; quần, áo sơmi nam tăng 0,07%; quần áo sơmi nữ tăng 0,14%; áo phông người lớn tăng 0,47%...Bên cạnh những yếu tố gây tăng giá nêu trên cũng có những yếu tố góp phần kiềm chế CPI trong tháng Tư như: giá thực phẩm tươi sống do giá các mặt hàng này trở về mặt bằng giá trước Tết Nguyên Đán.Đặc biệt, giá thịt lợn giảm 3,97% so tháng trước do nguồn cung tăng mạnh trong khi nhu cầu không tăng và nhiều tháng qua thương lái Trung Quốc hạn chế thu mua.Giá thịt gia cầm tươi sống cũng giảm 0,32% so tháng trước do thông tin dịch cúm A/H7N9 nên người dân hạn chế tiêu dùng hơn trong khi tổng đàn gia cầm tăng, bên cạnh đó gà nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam cũng làm cho giá gà trong nước giảm.Giá gà ta hiện chỉ từ 75.000 đồng mỗi kg - 110.000 đồng mỗikg; gà công nghiệp làm sẵn giá từ 40.000 đồng mỗi kg - 55.000 đồng mỗi kg.Bên cạnh đó, mặc dù, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào ngày 20/4/2017, giá xăng tăng 350đ/lít, giá dầu diezen tăng 350 đồng mỗi lít nhưng do còn bị ảnh hưởng của hai đợt giảm giá vào ngày 21/3 và ngày 5/4 làm cho nhóm giao thông giảm 1,38% so với tháng trước.Giá gas giảm 6,55% do các doanh nghiệp giảm giá từ ngày 01/4/2017 với mức giảm là 25.000 đồng mỗi bình 12 kg vì giá gas thế giới giảm.Cũng trong tháng Tư, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới, do căng thẳng chính trị ở Syria và bán đảo Triều Tiên nên vàng là mặt hàng giới đầu tư nhằm đến khi chính trị bất ổn.Bình quân giá vàng tháng Tư tăng 1,01% so với tháng trước, giá vàng trong nước dao động quanh mức 3.600.000đồng mỗi chỉ vàng SJC.Đối với đồng đôla Mỹ (USD), do căng thẳng chính trị ở Syria và bán đảo Triều Tiên nên đồng USD liên tục mất giá so với các đồng tiền khác, giá bình quân ở thị trường tự do tháng này ở mức 22.600-22.700 VND mỗi USD giảm 0,38% so với tháng trước.Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng Tư tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 1,5% so với cùng kỳ; 4 tháng đầu năm 2017 so cùng kỳ tăng 1,62%.Trong tháng Tư, yếu tố chi phí đẩy giảm đó là giá thực phẩm, xăng dầu giảm, biến động của lạm phát chung phụ thuộc vào diễn biến giá các mặt hàng năng lượng, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng Nhà nước quản lý nên lạm phát chung thấp hơn lạm phát cơ bản./.