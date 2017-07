Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới công bố của Bộ Lao động Mỹ, giá năng lượng rẻ đã khiến giá tiêu dùng tại nước này không tăng trong tháng Sáu, một lần nữa đặt ra quan ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không thay đổi trong tháng trước, sau khi giảm 0,1% trong tháng Năm. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 1,6%, có nghĩa là giảm hơn 1 điểm phần trăm kể từ tháng Hai, trong khi mục tiêu mà Fed đặt ra là 2%.Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, hai mặt hàng có thể biến động lớn về giá, tăng 0,1% trong tháng trước, và đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp. Tỷ lệ lạm phát lõi hàng năm ở mức 1,7%, giữ nguyên mức của tháng Năm, nhưng giảm 0,6 điểm phần trăm so với tháng Một.Chủ tịch Fed Janet Yellen cho rằng lạm phát trong năm nay thấp là do các yếu tố mang tính tạm thời, mặc dù cho biết các quan chức Fed sẽ theo dõi số liệu này một cách thận trọng và hy vọng lạm phát sẽ tăng trở lại, cho phép từng bước tăng lãi suất.Fed đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay và dự kiến sẽ tăng thêm một lần nước, nhưng sẽ không tăng trước tháng 12.Trong khi đó, giá xăng giảm cũng đã khiến doanh số bán lẻ giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Sáu, trong khi sản lượng chế tạo tăng nhẹ.Sản lượng công nghiệp tăng tháng thứ năm liên tiếp trong tháng Sáu, với mức tăng 0,4%, nhờ sản lượng dầu khí và than đá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, sản lượng chế tạo chỉ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 1,2% hàng năm.Trong khi đó, doanh số bán lẻ giảm 0,2% trong tháng trước, xuống 473,5 tỷ USD, trong khi được dự báo tăng 0,1%./.