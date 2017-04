Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 25/4, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) đã tiếp xúc cử tri thành phố Biên Hòa để lắng nghe ý kiến của cử tri; thông báo chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.Cử tri ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã nêu nhiều vấn đề được người dân quan tâm như công tác quy hoạch, sử dụng đất, đảm bảo an toàn giao thông; chế độ cho những người làm việc ở tổ dân phố; các vấn đề về chính sách với người có công, nạn nhân chất độc da cam…Cử tri cho rằng trong nhiều năm qua, vấn đề quy hoạch đất đai, thu hồi đất của người dân để giao cho các công trình phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế nhưng do áp dụng chưa linh hoạt đã gây bức xúc trong nhân dân.Có những dự án thu hồi đất của người dân đã hơn 15 năm nhưng vẫn không triển khai, gây thất thoát tài sản của người dân và nhà nước.Một số cử tri kiến nghị tại các địa phương, khi lực lượng công an tiếp xúc với dân chưa thể hiện đúng mực phong thái, tác phong của người công an đối với nhân dân là “phải kính trọng lễ phép.”Cử tri Nguyễn Văn Ơn (khu phố 11, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) cho rằng, các kỳ họp Quốc hội gần đây đã có nhiều cải tiến. Việc tổ chức họp trực tuyến với các địa phương không những tiết kiệm được chi phí, thời gian mà còn công khai để người dân giám sát và theo dõi.Tuy nhiên, cử tri Nguyễn Văn Ơn cũng cho rằng, các kỳ họp nên rút ngắn bớt thời gian để tập trung giải quyết các vấn đề khác tại các bộ, ngành, địa phương.Phát biểu trước cử tri, ông Võ Văn Thưởng cho rằng vấn đề về đất đai tại nhiều kỳ họp Quốc hội đã nêu ra và cần phải tiếp tục xem xét, giải quyết. Để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, cũng như những bức xúc của người dân, cán bộ các cấp cần thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe dân.Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng để kịp thời giải quyết thắc mắc của người dân. Đối với một số kiến nghị của người dân về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại một số dự án ở thành phố Biên Hòa, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai rà soát, kiểm tra xử lý.Ngày 25/4, tại Gươl (nhà sinh hoạt cộng đồng) thôn Dầm 1, xã Tr’Hy, huyện miền biên giới Tây Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.Tham dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đông đảo cử tri các xã vùng biên giới huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin đến cử tri về kết quả nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; đồng thời thông tin một số nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV như: xem xét và thông qua một số dự án luật; các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác…Các cử tri các xã biên giới huyện Tây Giang đã nêu nhiều vấn đề trọng tâm như cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ kéo lưới điện quốc gia cho các xã vùng cao huyện Tây Giang; trong đó bổ sung nguồn và danh mục kéo lưới điện vào các thôn còn thiếu như thôn Atu 1, thôn Atu 2, thôn Chanốc, xã Ch’ơm; trạm cửa khẩu phụ, Đồn biên phòng Gary; thôn Chigô, xã Gary và thôn Ariêu, Achua, Dầm 1, Dầm 2, xã Tr’hy nhằm phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; cần đẩy nhanh tiến độ công trình thủy điện Tr’hy, đồng thời chi trả dứt điểm đền bù và đầu tư công trình giao thông; đề nghị Trung ương cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người dân sống tại các huyện miền núi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (kể cả đồng bào dân tộc thiểu số và người Kinh); đề nghị cho chủ trương lập hồ sơ xây dựng vườn Quốc gia Tây Giang để quản lý rừng di sản Pơmu với 4.500ha và 725 cây di sản; quần thể rừng lim xanh 3.500ha và rừng đỗ quyên trên đỉnh Kalang; đầu tư xây dựng nông thôn mới; xây dựng Trạm y tế xã đạt chuẩn; sớm sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 14G từ Đà Nẵng đi qua huyện Đông Giang và Tây Giang và qua Lào…Trả lời ý kiến cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, các đại biểu Quốc hội, ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam rất quan tâm trước những kiến nghị của cử tri.Đối với việc phát triển kinh tế vùng cao, tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, định hướng, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển các Bộ, ngành Trung ương giải quyết theo quy định.Về cơ chế, chính sách cho đồng bào miền núi… Đoàn sẽ trình Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.Tây Giang là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, tiếp giáp huyện Kà Lừm và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Toàn huyện có khoảng 19.000 dân, trong đó chủ yếu là người đồng bào dân tộc Cơ Tu.Trong thời quan qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Giang đã nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh vùng biên giới./.