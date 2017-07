Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt hỏa hoạn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chiều 11/7, Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời dập tắt vụ cháy cửa hàng bán đệm Kymdan.Đám cháy rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa tại cửa hàng.Trước đó, vào lúc hơn 15 giờ tại căn nhà 3 tầng bán đệm Kymdan, số nhà 68 đường Lê Lợi, thành phố Vinh (Nghệ An) bất ngờ xảy ra cháy ở tầng 2 và tầng 3. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chủ cửa hàng đã hô hoán người dân xung quanh khẩn trương dập lửa và vận chuyển các loại hàng hóa ra phía bên ngoài.Tuy nhiên, các loại hàng hóa trong cửa hàng chủ yếu là đệm mút dễ bắt lửa nên đám cháy đã sớm bùng phát dữ dội và có nguy cơ lan sang các nhà kế bên.Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa tỉnh Nghệ An cùng hàng chục chiến sỹ và xe chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.Do vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm trong trung tâm của thành phố Vinh và trên trục đường Quốc lộ 1 nên lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh cũng đã có mặt để điều tiết giao thông, phân luồng, chuyển hướng các loại phương tiện cũng như cách ly đảm bảo an toàn người dân khỏi vụ cháy.Sau gần 1 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà 68 đường Lê Lợi có hai người nhưng đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, tài sản tại cửa hàng.Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại do đám cháy gây ra và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.