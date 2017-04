(Nguồn: Vietnam Airlines)

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt khoản tiền đầu tư 40.000 USD (khoảng 908 triệu đồng) cho Cục Hàng không Việt Nam để phối hợp với Cục Hàng không Hoa Kỳ (FAA) tiến hành đợt rà soát kỹ thuật, dự kiến vào tháng 5/2017, nhằm đánh giá tổng thể năng lực giám sát an toàn của Cục Hàng không Việt Nam theo các quy định của ICAO.Dựa trên kết quả đợt rà soát này, FAA sẽ lập kế hoạch và có thông báo chính thức về Đánh giá An toàn hàng không toàn cầu (IASA) đến Cục Hàng không Việt Nam.Để chuẩn bị cho đợt đánh giá IASA, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập Dự án Nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không với mục tiêu giúp Cục Hàng không Việt Nam hoàn thiện Kế hoạch hành động khắc phục và hỗ trợ công tác đào tạo cho cán bộ; tiếp tục quá trình cập nhật hệ thống các quy chế, văn bản pháp lý và hỗ trợ trong công tác đào tạo nghiệp vụ đối với thanh tra của cơ quan quản lý Việt Nam theo tiêu chuẩn của FAA, thực hiện mục tiêu được FAA phê chuẩn Mức 1 về an toàn (CAT I).Đạt tiêu chuẩn CAT I đồng nghĩa với việc Cục Hàng không Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn của các hãng hàng không Việt Nam đúng như tiêu chuẩn của FAA, qua đó, các hãng hàng không thương mại của Việt Nam sẽ có thể khai thác các chuyến bay vận chuyển hàng hóa và hành khách trực tiếp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.Dự án Nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam đã được phía Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ tài trợ số tiền 0,56 triệu USD và vừa kết thúc vào tháng 3/2016.Hiện Việt Nam chưa có đường bay thẳng tới Hoa Kỳ. Tháng 11/2016, Vietnam Airlines đã nộp đơn xin khai thác trực tiếp tới Bộ Giao thông Hoa Kỳ với mục tiêu mở đường bay thẳng vào thời điểm thích hợp, dự kiến vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện cần để phía Hoa Kỳ xem xét đơn của hãng hàng không quốc gia là cơ quan quản lý nhà nước về hàng không Việt Nam phải đạt được CAT I.Tổng dung lượng thị trường giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt 689.000 khách vào năm 2016, tăng trưởng trung bình giai đoạn 2010-2016 đạt 8,4%/năm./.