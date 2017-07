Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ấn Độ Nasim Zaidi (thứ 2, bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở New Delhi ngày 20/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 17/7 cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống lần thứ 14 của Ấn Độ chính thức bắt đầu.Thông báo của Ủy ban bầu cử trung ương cho biết các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 10 giờ giờ địa phương và kết thúc vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày.Cuộc bầu cử lần này là cuộc cạnh tranh giữa ứng cử viên của Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, Thống đốc bang Bihar Ram Nath Kovind với ứng cử viên Meira Kumar của Liên minh Tiến bộ thống nhất đối lập (UPA) do đảng Quốc đại đứng đầu.Giới quan sát cho rằng ứng cử viên của liên minh cầm quyền NDA Ram Nath Kovind đang có lợi thế hơn so với ứng cử viên của UPA đối lập Meira Kumar do NDA đã giành thắng lợi lớn trong các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp bang vừa qua.Cùng với đó là niềm tin của số đông dân chúng, nhất là tầng lớp nghèo và trung lưu đối với chính phủ liên minh NDA cầm quyền hiện nay, đặc biệt là sự quyết liệt trong cải cách kinh tế, hỗ trợ đời sống nông dân.Trong khi đó, những người ủng hộ liên minh UPA cho rằng với vị thế nữ giới, xuất thân từ dòng dõi chính trị gia và từng 5 lần làm nghị sỹ quốc hội, bà Meira Kumar sẽ tạo ra bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này.Quá trình kiểm phiếu sẽ diễn ra trong ngày 20/7 tại thủ đô New Delhi. Ứng cử viên đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ được công bố cùng ngày, trước khi đương kim Tổng thống Pranab Mukherjee kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 25/7 tới.Tổng thống Ấn Độ có nhiệm kỳ 5 năm, được bầu bởi các đại cử tri bao gồm nghị sĩ của Hạ viện, Thượng viện và thành viên hội đồng lập pháp các bang. Tổng thống đảm nhiệm cương vị Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang và phê chuẩn tất cả các luật mới./.