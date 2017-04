Ông Donald Trump (trái) và Tổng Thư ký Liên hợp quốc​ Antonio Guterres​. (Nguồn: AFP)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc​ Antonio Guterres​ ngày 21/4 đã có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tuy chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, song đây là một "cuộc thảo luận thú vị và mang tính xây dựng về quan hệ hợp tác song phương."Hai bên cũng nhất trí sẽ sớm gặp lại trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Duiarric không đề cập cụ thể nội dung bàn thảo tại cuộc gặp.Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres thăm chính thức Washington, nơi ông sẽ tham gia các hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tham gia cuộc gặp ngày 24/4 với đại sứ các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ tại đồi Capitol.Những cuộc gặp này có thể sẽ tập trung thảo luận vấn đề Triều Tiên, Syria, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và việc Mỹ cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình của Liên hợp quốc, gây lo ngại về tiến trình cải cách tổ chức quốc tế lớn nhất này.Ngay trước cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông Guterres cũng đã thảo luận với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H. R. McMaster.Thời gian qua, giới chức chính quyền mới của Mỹ đã nhiều lần bày tỏ không hài lòng về công việc của Liên hợp quốc. Ngay từ cuối tháng 12/2016, tỷ phú Trump đã cảnh báo rằng mọi việc liên quan đến Liên hợp quốc "sẽ phải khác" sau khi ông nhậm chức.Động thái này được coi là một phản ứng của nhà lãnh đạo Mỹ liên quan việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chống lại hoạt động định cư của Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ.Tiếp đó, hồi tháng 3 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố dự thảo ngân sách mới, theo đó dự kiến cắt giảm kinh phí dành cho Liên hợp quốc và các chương trình của tổ chức này.Hiện Mỹ trang trải hơn 22% các khoản ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc (khoảng 5,4 tỷ USD) và 28,5% trong khoản chi 7,9 tỷ USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.Phản ứng trước quyết định trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo hành động của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực cải cách Liên hợp quốc và bày tỏ sẵn sàng thảo luận về vấn đề này với chính quyền Mỹ./.