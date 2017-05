Hộ chiếu của Alain Feuillerat. (Nguồn: lavenir.net)

Alain Feuillerat, 34 tuổi, một cựu binh người Pháp đã bị cảnh sát nước này bắt giữ ngày 5/5 vừa qua tại một khu vực gần với căn cứ không quân ở Evreux-Fauville, phía Tây Bắc thủ đô Paris (Pháp) do bị cáo buộc âm mưu tấn công căn cứ không quân trên.Theo những thông tin mới nhất, đối tượng thừa nhận trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Hãng tin Pháp AFP ngày 10/5 cho biết Feuillerat, nghi phạm được xác định là có tâm lý bất ổn và nằm trong danh sách hẹp các đối tượng bị cơ quan chức năng theo dõi năm 2014 vì các hoạt động quá khích, đã bị cảnh sát bắt giữ và phát hiện thấy một số khẩu súng cũng như cờ của IS được giấu gần khu vực đỗ xe cá nhân.Theo một nguồn tin thân cận của cơ quan điều tra, các lực lượng chức năng của Pháp đã phát hiện Feuillerat, người rời khỏi quân đội nước này năm 2003 sau 10 năm phục vụ, có những lời lẽ kích động trong một bức thư dài một trang rưỡi được lưu giữ trong máy tính cá nhân của nghi phạm, trong đó có đính kèm 2 hình ảnh nghi phạm trong trang phục một tay súng của IS và ảnh hộ chiếu công dân Pháp.Trong một thông điệp được nghi phạm soạn ngày 27/4 và gửi vào thư điện tử vào ngày 5/5 vừa qua, Feuillerat viết rằng: "Vụ tấn công không nhằm giết hại nhiều người mà chỉ thể hiện quyết tâm của tổ chức."Sau khi bắt giữ, Alian Feuillerat thừa nhận do không thể gia nhập hàng ngũ IS tại Syria nên đối tượng này đã lên kế hoạch một vụ tấn công tại Pháp.Tính từ năm 2015 đến nay, Pháp phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố với hơn 230 người thiệt mạng và phần lớn các vụ, thủ phạm chính là IS.Tại vòng đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua, IS đã thừa nhận vai trò liên quan đến vụ một cảnh sát bị bắn chết và 2 người khác bị thương.Tuy nhiên, vòng 2 của cuộc bầu cử kết thúc một cách an toàn khi các cơ quan chức năng luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện này./.