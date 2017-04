(Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/4, một nhóm sỹ quan cấp cao về hưu của quân đội Mỹ đã gửi thư ngỏ lên Tướng H.R McMaster, Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Mỹ, đề nghị tiếp tục duy trì con đườngvới Cuba.Các cựu sỹ quan, bao gồm cả cấp đại tướng, đô đốc, thiếu tướng và chuẩn đô đốc, khẳng định quan hệ với Cuba sẽ giúp củng cố các lợi ích của Mỹ trong lĩnh vực an ninh và ổn định khu vực, vì “với vị trí vốn có tại biển Caribe và sự cận kề với Mỹ, Cuba là một đối tác tự nhiên và quý giá một cách chiến lược” đối với Mỹ, như trong các lĩnh vực chống khủng bố, kiểm soát biên giới, chống buôn lậu ma túy, bảo vệ môi trường.Các tác giả bức thư cũng đề nghị Washington đánh giá các tiềm năng hiện tại của mối quan hệ song phương này, không chỉ từ khía cạnh an ninh, mà cả về thương mại và nông nghiệp./.