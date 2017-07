Nhân viên y tế chăm sóc cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược phức tạp.Sản phụ là chị L.T.N.B, sinh năm 1975, ngụ tại xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Chiều 16/7, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu sản phụ B với chẩn đoán con lần 2, thai 35 tuần 5 ngày, ngôi đầu, nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược và sản phụ có tiền căn mổ lấy thai năm 2001.Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ chỉ định tiền phẫu cho bệnh nhân. Sản phụ B được hội chẩn, chấm dứt thai kỳ với chẩn đoán nằm trong nhóm nguy cơ cao có thể tử vong cho cả mẹ và con do sản phụ lớn tuổi, tiền căn vết mổ cũ, thai non tháng, vị trí nhau bám trung tâm, bánh nhau xuyên cơ tử cung và rất sát bàng quang.Các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong nhau cài răng lược để cứu sống mẹ con sản phụ B. Ca phẫu thuật tiến hành ngày 18/7 với sự phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa.Kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật dọc thân tử cung lấy thai và không bóc tách bánh nhau để tránh làm mất máu trầm trọng và tổn thương tử cung lẫn cơ quan lân cận cho sản phụ. Sau đó, ê kíp phẫu thuật đã thắt động mạch hạ vị 2 bên, cắt tử cung bán phần thấp để lại 2 phần phụ ra khỏi vị trí nhau bám mặt sau bàng quang.Tuy nhiên, vị trí nhau bám ở đoạn dưới cổ tử cung của sản phụ xâm lấn đến vùng bàng quang nơi có nhiều mạch máu tăng sinh phức tạp, tiên lượng tình trạng máu chảy. Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng phối hợp với đơn vị Huyết học truyền 2 đơn vị hồng cầu để ổn định tình trạng huyết động học cho sản phụ B.Ca phẫu thuật thành công sau gần 3 giờ phẫu thuật lấy thai và cứu sống được 2 mẹ con. Bé trai sinh ra được 2.500 gram, khóc to, hồng hào, bú mẹ và phản xạ tốt. Hiện tại sức khỏe mẹ tốt, vết mổ khô, sinh hiệu ổn định, âm đạo không huyết và đang tiếp tục nằm theo dõi tại bệnh viện.Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Thanh Liêm, người trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ B, cho biết, nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám chặt bất thường vào lớp cơ tử cung của thai phụ.Đây là một thai kỳ nguy cơ cao nguy hiểm cho cả mẹ và con do thai non tháng và xuất huyết nhiều trong lúc sinh. Bệnh lý nhau cài răng lược tăng theo số lần mổ lấy thai, vì vậy để giảm thiểu nguy cơ, phụ nữ cần chủ động trong kế hoạch hóa gia đình, tránh nạo hút thai và không lạm dụng mổ lấy thai để tránh nguy cơ gây nhau cài răng lược cho những thai kỳ sau./.