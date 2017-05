Cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 1997-2007 Tony Blair. (Nguồn: AFP)

Cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 1997-2007 Tony Blair, ngày 30/4 đã tuyên bố sẽ trở lại chính trường do lo ngại tiến trình Anh rời khỏi "mái nhà chung" châu Âu, còn gọi là Brexit, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại cho đất nước.Báo Mirror (Tấm gương) của Anh ngày 30/4 dẫn lời ông Blair nêu rõ tiến trình Brexit đã tạo cho cựu lãnh đạo này một động lực lớn thúc đẩy ông tham gia tích cực hơn vào đời sống chính trị đất nước.Ông Blair, người lãnh đạo Công đảng từ năm 1994-2007, tuyên bố rằng ông không muốn giữ im lặng trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử, khi mà tiến trình Brexit, liên quan tới việc Anh rời thị trường chung châu Âu và tìm kiếm một Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), có thể dẫn tới những thiệt hại to lớn cho Xứ sở sương mù.Cựu Thủ tướng Anh nói rằng ông muốn thành lập một phong trào chính trị để "định hình" chính sách của Anh khi nước này bắt đầu đàm phán rời EU.Hồi tháng Hai vừa qua, ông Blair đã lên tiếng ủng hộ Anh nên ở lại EU khi cho rằng cử tri Anh cần có quyền thay đổi ý kiến về Brexit.Trước đó, cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6/2016 đã dẫn đến việc nước Anh quyết tâm rời khỏi "mái nhà chung" châu Âu và ngày 29/3 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã gửi thư đến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo bắt đầu thủ tục rút khỏi EU, chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon.Bà May cũng nhiều lần tuyên bố kiên quyết giữ vững lập trường về vấn đề Anh đàm phán rời khỏi EU, song bà khẳng định rằng thà không đạt được thỏa thuận nào còn hơn chấp nhận một thỏa thuận tồi, gây bất lợi cho nước Anh./.