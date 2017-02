Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Lãnh đạo đảng đối lập "Batkivshina" của Ukraine, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã kêu gọi áp đặt tình trạng chiến tranh tại khu vực Donbass.Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban hòa giải các đảng phái quốc hội Ukraine, bà Tymoshenko nhấn mạnh: "Chính xác chúng ta cần phải thông qua luật về những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cần phải áp đặt tình trạng chiến tranh tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Cần phải chấm dứt sự thô bỉ này để tiến hành giao thương với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng."Bà Tymoshenko nhấn mạnh chính quyền phải giữ lập trường rằng đây là "cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine."Khả năng áp đặt tình trạng chiến tranh tại Donbass cũng được Phó đại diện đảng "Khối Petr Poroshenko" Irina Lutsenko đề cập đến.Theo bà Lutsenko, nếu tình hình tiếp tục căng thẳng kéo dài trong một khoảng thời gian dài và đe dọa an ninh sinh thái, an ninh nhân đạo, Ukraine sẽ cho phép áp đặt tình trạng chiến tranh.Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Konstantin Eliseev tuyên bố rằng việc áp đặt tình trạng chiến tranh do tình hình leo thang căng thẳng tại Donbass hiện chưa được thảo luận đến.Kiev nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Moskva gọi những cáo buộc này là không thể chấp nhận được.Nga luôn khẳng định Moskva không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và mong muốn Kiev vượt qua được khủng hoảng kinh tế và chính trị./.