Cựu Tổng thống Christina Fernandez. (Nguồn: eluniverso.com)

Ngày 29/12, một tòa án Argentina đã lật lại vụ điều tra các cáo buộc cựu Tổng thống Christina Fernandez cố tình che giấu vai trò của Iran trong vụ đánh bom vào một trung tâm của cộng đồng người Do Thái tại thủ đô Buenos Aires năm 1994.Vụ đánh bom khiến 85 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương.Tháng 1/2015, công tố viên Alberto Nisman - người đầu tiên thụ lý vụ án- đã được phát hiện chết tại nhà riêng ngay trước ngày ông dự định nêu vấn đề tại Quốc hội. Do vậy phiên tòa đã phải tạm gác lại do thiếu bằng chứng.Tuy nhiên, việc tòa án Argentina đã mở lại hồ sơ này dựa trên các nghi ngờ vào thời điểm cầm quyền năm 1994, bà Fernandez đã "ngầm" thỏa thuận với chính quyền Iran, theo đó sẽ đánh lạc hướng vụ điều tra về vai trò của Tehran trong vụ đánh bom trên, đổi lại là các ưu đãi trong hợp đồng mua dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này.Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi thẩm phán liên bang cáo buộc cựu nữ chính khách này các tội danh tham nhũng.Trước đó, bà Fernandez, người kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp vào đầu tháng 12 năm ngoái, cũng từng bị yêu cầu điều tra trong một vụ tham nhũng khác có liên quan tới việc bán USD của Ngân hàng Trung ương Argentina.Ngày 18/7/1994, một chiếc xe tải nhỏ đã phát nổ tại trung tâm văn hóa của người Do Thái tại thủ đô Buenos Aires, làm sập toàn bộ tòa nhà 7 tầng và cướp đi sinh mạng của 85 người.Đây được cho là vụ tấn công tàn bạo nhất nhằm vào người Do Thái kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.Chính quyền Israel cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công này./.