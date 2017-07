Hội thảo sẽ giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia với các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng chính sách loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng và lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Tại các vùng cao, người dân còn sử dụng tấm lợp amiăng khá nhiều. (Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN)

Ông Phillip Hazelton, điều phối viên Chiến dịch loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng của Tổ chức nhân dân vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại của Australia (APHEDA) cho hay, đến tháng 6/2017 đã có 65 quốc gia có lệnh cấm toàn bộ hoặc một phần amiăng , 25 quốc gia đang tiêu thụ nhiều hơn 1.000 tấn/năm.Thông tin trên được vị chuyên gia này đưa ra tại Hội thảo “Chia sẻ thông tin nhằm tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam vào năm 2020” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với APHEDA tổ chức ngày 21/7 tại Hà Nội.Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho biết, nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các nước và các tổ chức đã tiến hành những nghiên cứu về ảnh hưởng của amiăng đối với sức khỏe con người, đặc biệt các nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của amiăng là nguy cơ gây các bệnh như bụi phổi amiăng, ung thư phối, ung thư trung biểu mô…Cũng theo ông Chính, nhiều nước có quy định nghiêm ngặt khi tháo dỡ vật liệu, công trình có chứa amiăng với mục đích tránh cho công nhân hít phải bụi amiăng có trong không khí. Các nghiên cứu về amiăng có chung nhận định tất cả các loại amiăng là chất gây ung thư cho con người và không có ngưỡng an toàn trong việc sử dụng amiăng; cách thức hiệu quả nhất để loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng là ngừng sử dụng tất cả các loại amiăng.Amiăng đang được sử dụng trong khoảng 3.000 loại sản phẩm ứng dụng khác nhau trong công nghiệp ở các nước trên thế giới. Với đặc tính bền, cách nhiệt, cách âm, chống ma sát, amiăng trắng được sử dụng trong sản xuất tấm lợp, ống dẫn nhiệt, cách nhiệt, cách âm… Ở Việt Nam, amiăng trắng được sử dụng trong các ngành công nghiệp chủ yếu là sản xuất tấm lợp fibro-xi măng với sản lượng trung bình khoảng 106 triệu m2/năm. Cả nước có trên 40 cơ sở sản xuất tấm lợp fibro-xi măng với hơn 5.000 lao động, hằng năm nhập khẩu khoảng 65.000-70.000 tấn amiăng trắng.Ông Phillip Hazelton, điều phối viên Chiến dịch loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng của APHEDA cho biết, đến tháng 6/2017 đã có 65 quốc gia có lệnh cấm toàn bộ hoặc một phần amiăng, 25 quốc gia đang tiêu thụ nhiều hơn 1.000 tấn/năm. Dựa trên con số tiêu thụ 60.000 tấn amiăng/năm hiện nay của Việt Nam có thể ước tính trong 25 năm tới sẽ có 300 ca ung thư trung biểu mô/năm, 1.200-1.800 ca ung thư phổi do tiếp xúc với amiăng trắng. Giả sử cắt giảm tiêu thụ 50% nhưng không cấm vẫn còn 7.500-10.500 ca ung thư phổi/trung biểu mô; chi phí gia đình để chăm sóc và điều trị cho một bệnh nhân ung thư trung biểu mô ở Hà Nội hiện là 200 triệu đồng.Theo ông Phillip Hazelton, nếu Việt Nam cấm vào năm 2020 và tuyên truyền cho người dân về việc dỡ bỏ và loại bỏ an toàn các vật liệu chứa amiăng, nhiều ca tử vong sẽ tránh được và tiết kiệm chi phí liên quan. Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, hiện có khoảng 125 triệu người trên thế giới đang bị phơi nhiễm amiăng tại nơi làm việc và mỗi năm thế giới có 107 nghìn người chết do các bệnh ung thư phổi, bụi phổi, biểu mô ác tính có liên quan đến amiăng.Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho hay, các ý kiến tại Hội thảo sẽ giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia với các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng chính sách loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng và lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam trên cơ sở khoa học, thực tiễn phù hợp./.