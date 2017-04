(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/4 cho biết tính đến 18 giờ chiều 17/4, tổng số thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã đạt 754.857; số thí sinh đăng ký xét tuyển là 564.981 (chiếm 74,85%), trong đó, số lượng thí sinh tự do là 51.665, chiếm 6,84%.Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố bước đầu tỷ lệ chọn các bài thi tự chọn của thí sinh dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên là 289.835 (chiếm 38,4%). Thí sinh đăng ký thi bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội là 372.932 (chiếm 49,4%). Số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 64.290 (chiếm 8,52%).Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đã có 499.949 hồ sơ đăng ký xét tuyển được nhập lên hệ thống (đạt 88,49%), trong đó, nguyện vọng 1 là 499.949 (đạt 100%); nguyện vọng 2 là 438.501 (chiếm 87,71%); nguyện vọng 3 là 354.395 (chiếm 70,89%); nguyện vọng 4 là 255.257 (chiếm 51,06%); nguyện vọng 5 là 175,482 (chiếm 35,1%); nguyện vọng còn lại: 300.607 (chiếm 60,13%).Hiện hệ thống thi và tuyển sinh cũng như hỗ trợ thí sinh hoạt động ổn định.Theo quy định, thời gian đăng ký dự thi của thí sinh năm nay diễn ra từ ngày 1-20/4/2017. Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.Theo đăng ký của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước, năm 2017 sẽ có 955.000 thí sinh dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kể cả các thí sinh tự do. So với năm 2016, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay cao hơn (năm ngoái là 900.000 thí sinh).Kỳ thi năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 21-24/6, trong đó thời gian thực tế thi là 2,5 ngày (năm 2016, kỳ thi diễn ra trong 4 ngày). Chiều 21/6, các thí sinh đến phòng thi nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và điều chỉnh các sai sót (nếu có).Ngày 22/4, các thí sinh thi bài thi Ngữ văn theo phương pháp tự luận trong 120 phút; thi trắc nghiệm bài thi môn Toán trong 90 phút (50 câu).Ngày 23/4, thí sinh thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ trong 60 phút (50 câu); thi trắc nghiệm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên trong 150 phút gồm 120 câu. Các bài thi thành phần của tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm có: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Ngày 24/6 là thời gian thí sinh thi bài trắc nghiệm tổ hợp Khoa học Xã hội với các môn thành phần là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân cũng trong 150 phút với 120 câu hỏi.Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong số 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp; điểm bài thi nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.Theo quy định, thí sinh đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào sẽ phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó.Trường hợp thí sinh không dự thi sẽ được coi là bỏ thi bài thi đã đăng ký để xét tốt nghiệp và không được xét công nhận tốt nghiệp./.