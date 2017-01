(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II cho biết khoảng 19 giờ 40 phút ngày 23/1, tàu SAR 412 đã đưa 5 thuyền viên tàu BĐ 97679 TS về cảng Trung tâm II an toàn.Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 22/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu BĐ 97679 TS, do ông Trần Quang Bảo trú tại xã Hoài Hải - huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên, bị phá nước lúc 00 giờ 00 ngày 22/1, có nguy cơ chìm tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 368 hải lý về hướng Đông Nam, thời tiết khu vực gió đông bắc cấp 6-7, biển động mạnh, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ.Nhận được thông báo, lúc 10 giờ 21 cùng ngày, tàu British Innovator (Quốc tịch Anh) gửi email cho biết tàu đang trên đường hành trình đi Đài Loan, hiện còn cách tàu BĐ 97679 TS khoảng 60 hải lý.Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức đề nghị tàu British Innovator tăng tốc hướng về phía tàu BĐ 97679 TS.Đến 16 giờ ngày 23/1, tàu British Innovator đã cứu được toàn bộ 5 thuyền viên. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị tàu British Innovator chuyển hướng về Đà Nẵng, đồng thời điều tàu SAR 412 phối hợp, tiếp cận tàu British Innovator để đón các thuyền viên bị nạn.Đến hơn 19 giờ 40 ngày 23/1, tàu SAR 412 đã đưa 5 thuyền viên tàu BĐ 97679 TS về cảng Trung tâm II an toàn./.