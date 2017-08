Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Ai Cập và Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) ngày 5/8 thông báo nước này đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018, trong bối cảnh nhiều đảng phái chính trị ở Ai Cập tuyên bố ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Abdel-Fattah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai.Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, mặc dù ông El-Sisi hiện chưa chính thức tuyên bố có ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo hay không, song đa số đảng phái chính trị ở Ai Cập đều tuyên bố ủng hộ ông El-Sisi tiếp tục tại vị.Những người Ai Cập Tự do (FEP), chính đảng lớn nhất đang giữ 65 ghế tại Quốc hội, tuyên bố sẽ ủng hộ Tổng thống El-Sisi nếu ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Chủ tịch FEP, ông Essam Khalil, cho hay FEP đã tổ chức một hoạt động kỷ niệm gần quần thể Đại Kim tự tháp Giza để đánh dấu năm thứ tư người dân Ai Cập quyết định trao cho ông El-Sisi sứ mệnh chống lại chủ nghĩa khủng bố.Theo ông Khalil, ba năm sau khi lên nắm quyền, ông El-Sisi đã làm thay đổi diện mạo của Ai Cập, với Kênh đào Suez mới được xây dựng, dự trữ ngoại hối tăng hơn gấp đôi lên 35 tỷ USD và đất nước đã thoát khỏi "bóng ma phá sản."FEP khẳng định muốn ông El-Sisi nắm quyền thêm 4 năm nữa nhằm củng cố những thành tựu đạt được về an ninh quốc gia và chứng kiến công cuộc cải cách kich tế của ông đi đến thành công.Đảng Wafd, đảng lâu đời nhất tại Ai Cập, cũng khẳng định ủng hộ ông El-Sisi làm tổng thống nhiệm kỳ hai. Chủ tịch Wafd, ông El-Sayed El-Badawi tuyên bố đảng của ông sẽ không đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử vào năm tới, đồng thời nhấn mạnh: "Đảng Wafd hành động vì lợi ích quốc gia và sẽ ủng hộ ông El-Sisi, với điều kiện ông duy trì lập trường vững chắc chống các đảng phái Hồi giáo trong nhiệm kỳ hai."Một số đảng nhỏ hơn như đảng Hội nghị, đảng Lập hiến Tự do, đảng Bảo thủ, đảng Những người Bảo vệ Tương lai, đảng Tự do và đảng Tương lai Dân tộc cũng đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai năm 2018.Trong khi đó, Chính phủ Ai Cập và NEC cho biết mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được tiến hành. Thủ tướng Sherif Ismail cuối tháng 7 đã tiến hành họp với Bộ trưởng Tư pháp, Bộ Trưởng Các vấn đề Quốc hội và đại diện Bộ Tài chính nhằm xem xét các biện pháp cũng như điều kiện cần thiết để NEC thực hiện nhiệm vụ giám sát cuộc bầu cử tổng thống.Tuyên bố của Chính phủ nêu rõ: "Sau khi luật NEC được Quốc hội thông qua ngày 21/6, việc tổ chức cuộc họp để đánh giá các công tác chuẩn bị cũng như lựa chọn trụ sở và các cơ sở hành chính, triển khai kế hoạch tài chính cho NEC cần phải thực hiện sớm."Tuy nhiên, ông Rami Mohsen, người đứng đầu Trung tâm Quốc gia Tư vấn Các vấn đề Quốc hội, một tổ chức độc lập ở Ai Cập, cho biết hiện Luật NEC vẫn chưa được Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ký ban hành.Theo ông Mohsen, việc phê chuẩn luật này là cần thiết để tạo điều kiện cho NEC sớm thực hiện nhiệm vụ của mình, vì điều 230 Hiến pháp quy định NEC nên chuẩn bị các công tác bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt.Báo Ahram Online dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Bộ trưởng các Bộ Tư pháp và Bộ Các vấn đề Quốc hội đã bắt đầu cuộc họp cuối tuần trước để thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến hỗ trợ hậu cần và tài chính cho NEC ngay khi Tổng thống El-Sisi phê chuẩn Luật NEC./.