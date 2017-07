Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tại gặp gỡ người dân tại lễ Eid al-Fitr ở Manila ngày 27/6 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

THX đưa tin, theo một khảo sát độc lập được công bố ngày 17/7, hầu hết người dân Philippines tiếp tục đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Tổng thống nước này Rodrigo Duterte sau một năm cầm quyền.Một khảo sát do tổ chức nghiên cứu Pulse Asia tiến hành từ ngày 24-29/6 vừa qua cho biết 82% trong tổng số 1.200 người được hỏi trên khắp Philippines tán thành cách thức Tổng thống Duterte lãnh đạo đất nước.Trong khi đó, 13% không đưa ra nhận xét, còn chỉ có 5% phản đối khả năng lãnh đạo của Tổng thống Duterte.Về tổng thể, khảo sát cho thấy mức độ tín nhiệm của Tổng thống Duterte cao nhất trong số các quan chức chính phủ hàng đầu trong cuộc thăm dò ý kiến.Khảo sát nêu rõ: “Hầu hết người dân Philippines vẫn đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Tổng thống Duterte, Phó Tổng thống Maria Leonor Robredo và Chủ tịch Thượng viện Aquilino Pimentel.”Theo đó, ông Robredo nhận được 61% ủng hộ còn ông Pimentel là 62%.Cụ thể, tại vùng đô thị Manila, Tổng thống Duterte nhận được 80% ủng hộ, cao hơn 7% so với khảo sát được thực hiện hồi tháng Ba vừa qua.Ở đảo chính Luzon, ông Duterte nhận được 75% ủng hộ, cao hơn 4% so với khảo sát hồi tháng Ba vừa qua. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất là tại quê nhà Mindanao với 95%, cao hơn 7% so với khảo sát hồi tháng Ba năm nay.Tổng thống Duterte vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ cao, bất chấp làn sóng phản đối từ các quốc gia phương Tây và các tổ chức nhân quyền liên quan tới chiến dịch truy quét ma túy mạnh tay của ông, cũng như tuyên bố thiết quân luật trên toàn thành phố Mindanao, miền Nam Philippines.Ông Duterte, người lên nắm quyền Tổng thống Philippines hồi tháng 6/2016, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào năm 2022./.