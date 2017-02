Trong cuộc trưng cầu ngày 12/2, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ việc nới lỏng quy định nhập tịch đối với con cháu thuộc thế hệ thứ 3 của những người nhập cư.Đây là một thất bại của phe cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc vốn quan ngại việc trao thêm quyền công dân cho người có nguồn gốc nước ngoài và đặc biệt là liên quan tới Hồi giáo.Tỷ lệ ủng hộ là 59%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ phản đối là 41%.Đài phát thanh RTS và hãng thông tấn quốc gia ATS khẳng định phe ủng hộ đã đáp ứng hai tiêu chí để giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý khi đạt được đa số phiếu, cũng như giành được đa số sự ủng hộ tại 26 bang của Thụy Sĩ.Những sửa đổi trong Hiến pháp sẽ đơn giản hóa việc nhập tịch cho những người hội nhập tốt sinh ra ở Thụy Sĩ, không quá 25 tuổi, học tại đây trong ít nhất 5 năm, chia sẻ giá trị văn hóa của nước này, nói ngôn ngữ Thụy Sĩ và không phụ thuộc vào trợ cấp của nhà nước.Trước đó, các thành viên Chính phủ Thụy Sĩ cũng như đa số các nghị sĩ và đảng phái chính trị đều ủng hộ đề xuất, theo đó cho phép cháu của những người nhập cư bỏ qua vài bước trong quy trình xin hộ chiếu Thụy Sĩ.Tuy nhiên, cuộc trưng cầu ý dân đã bị phủ bóng khi đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc đã tìm mọi cách lồng ghép vấn đề đạo Hồi và dân tộc vào tiến trình này.Theo nghiên cứu của Bộ Nhập cư, gần 25.000 người trong tổng số 8 triệu dân của Thụy Sĩ hiện là hậu duệ đời thứ 3 của những người nhập cư, tức là ông hoặc bà của họ sinh ra hoặc có thẻ cư trú tại tại quốc gia Bắc Âu này.Gần 60% trong số này là người gốc Italy, tiếp đó là những người gốc các nước Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ.Tuy nhiên, SVP đã phản đối việc nới lỏng các quy định nhập tịch đối với các đối tượng này với lập luận rằng an ninh quốc gia của Thụy Sĩ sẽ tiềm ẩn những nguy cơ từ những công dân theo đạo Hồi và nguy cơ đánh mất các giá trị quốc gia.SVP - chính đảng lớn nhất ở Thụy Sĩ- đã từng đe dọa phát động một cuộc trưng cầu ý dân nhằm chấm dứt tình trạng người di cư lợi dụng Hiệp ước tự do đi lại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ để nhập cư vào nước này nếu Quốc hội Thụy Sĩ không thông qua dự thảo luật mới hạn chế người nhập cư./.