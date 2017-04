Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo tin mới nhận được từ lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân phường Hoàng Liệt (Quận Hoàng Mai) cho biết: Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân trong vụ rơi từ tòa nhà HH2 Linh Đàm là Nguyễn Thị Minh Hường, sinh năm 1987. Quê quán tại Thuỵ Liên (Thái Thụy, Thái Bình). Nạn nhân ở tại phòng 2704 chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm.Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa 26/4, nhiều người dân sống tại Khu nhà HH, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội hốt hoảng khi thấy tiếng động lớn. Mọi người chạy ra cửa thì thấy cô gái nằm bất động dưới đất và đã tử vong.Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng trình báo công an. Ít phút sau, Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.Trao đổi với VietnamPlus, ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên. "Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi đã cử cán bộ và trực tiếp xuống hiện trường. Hiện tại chúng tôi đang xác minh nguyên nhân vụ việc."/.