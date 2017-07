Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik và AP đều đưa tin, ngày 16/7, Đại sứ quán Nga tại Iran cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev đã đến thăm Iran để gặp gỡ hai quan chức cấp cao nước chủ nhà, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Jaberi Ansari và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Shamkhani.Theo Đại sứ quán Nga tại Iran, các cuộc gặp tập trung vào cuộc khủng hoảng Syria.Hiện các nỗ lực hòa đàm Syria đang được triển khai trên hai diễn đàn song song, bao gồm các cuộc đàm phán tại Geneva của Thụy Sĩ do Liên hợp quốc bảo trợ và tại Astana của Kazakhstan do Nga làm trung gian.Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin Đại sứ quán Nga tại Damascus đã bị trúng đạn pháo, gây một số thiệt hại về vật chất.Trước đó, quân nổi dậy Syria ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus đã từng nhiều lần nã pháo vào Đại sứ quán Nga./.