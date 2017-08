Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Các tiết mục biểu diễn cuốn hút người xem. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Hội trường Cung Văn hóa Quốc gia Lào chật kín chỗ ngồi. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Tối 6/8 tại thủ đô Vientiane của Lào đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nghĩa tình sâu nặng” do các nghệ sỹ, diễn viên và ca sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội Việt Nam biểu diễn để chào mừng 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017).Phóng viên TTXVN tại Lào đưa tin, tham dự chương trình có ông Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; ông Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Đại diện Bộ An ninh Lào; Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng An ninh và Quân đội nhân dân Lào…Phát biểu khai mạc Chương trình, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội Việt Nam, nghệ sỹ ưu tú Trần Xuân Thanh nhấn mạnh, chương trình hôm nay là để kỷ niệm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, đồng thời là hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn nghệ thuật ca, múa nhạc, góp phần tăng cường hợp tác, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.Trong bầu không khí hết sức chân thành, cởi mở, thấm đậm tình đoàn kết và hữu nghị, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc, sôi động do hơn 40 nghệ sỹ, diễn viên và ca sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội Việt Nam biểu diễn với các tác phẩm ca ngợi về vẻ đẹp quê hương đất nước, con người Việt Nam và Lào; về quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam; về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.Các tiết mục được dàn dựng công phu, cùng sự biểu diễn nhiệt tình, chuyên nghiệp và đặc biệt là những bài hát bằng tiếng Lào do các nghệ sỹ, diễn viên và ca sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội Việt Nam thể hiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả, đem lại sự thành công cho Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam./.