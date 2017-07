Cuộc chiến Hành tinh khỉ đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ

Một cảnh trong Dunkirk

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. War for the Planet of the Apes* 56,5 triệu USD

2. Spider-Man: Homecoming* 45,2 triệu USD

3. Despicable Me 3* 18,9 triệu USD

4. Baby Driver* 8,8 triệu USD

5. The Big Sick 7,6 triệu USD

6. Wonder Woman* 6,9 triệu USD

7. Wish Upon 5,6 triệu USD

8. Cars 3** 3,2 triệu USD

9. Transformers: The Last Knight* 2,8 triệu USD

10. The House 1,8 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam

** Sắp chiếu tại Việt Nam

Chỉ sau một tuần giữ ngôi quán quân phòng vé, “Spider-Man: Homecoming” đã phải lùi xuống thứ hai để nhường ngôi đầu cho “War for the Planet of the Apes” (gọi tắt là Apes, tựa Việt là Đại chiến Hành tinh khỉ). Bộ phim về cuộc chiến giữa những con khỉ có bộ óc siêu việt và loài người đã thu về 56,5 triệu USD để dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.Bộ phim là màn khép lại cuộc chiến giữa loài khỉ và con người nhằm giành quyền kiểm soát Trái Đất và cũng là lời từ biệt của loạt phim về hành tinh khỉ ăn khách.Phần thứ ba của loạt phim “Planet of the Apes” này tiếp tục xoay quanh khỉ đầu đàn Caesar (Andy Serkis thủ vai). Caesar có trách nhiệm lãnh đạo loài khỉ tồn tại trong cuộc chiến sinh tồn với loài người, được dẫn dắt bởi độc tài do Woody Harrelson thủ vai.Với kinh phí 150 triệu USD, đây là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất của hè 2017. Kết quả là “Apes” đã không khiến người xem phải thất vọng, thể hiện qua điểm số 94% trên trang Rotten Tomatoes và điểm trung bình 83 từ giới phê bình trên Metacritic.Doanh thu mở màn 56,5 triệu USD của “Apes” cao hơn 1 triệu USD so với phần đầu năm 2011 song lại thua xa phần thứ hai năm 2014 (72,6 triệu USD).Và hẳn là Fox cũng chưa cảm thấy hài lòng với mức doanh thu này bởi trước khi chính thức công chiếu, hãng đã kỳ vọng bom tấn nghệ thuật với những kỹ xảo điện ảnh hiện đại bậc nhất này sẽ thu về từ 60 đến 65 triệu USD trong tuần đầu.Giám đốc phát hành nội địa của hãng Fox là Chris Aronson chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một phần tiếp theo, mà là một câu chuyện bi tráng với những nhân vật phức tạp. Bộ phim này sẽ thành công trong phần còn lại của mùa hè bởi không còn nhiều bom tấn chất lượng như thế này nữa”.Tuy nhiên, trong bối cảnh hầu như các phim phần tiếp theo của Hollywood đều có sự sụt giảm đáng kể (Transformers 5, Pirates of the Caribbean 5) thì điều này lại hoàn toàn bình thường.Trên thị trường quốc tế, bộ phim mang về thêm 46 triệu USD từ 62 thị trường. Bộ phim đã chính thức ra rạp tại Việt Nam từ cuối tuần qua.Trong khi đó, "cựu vương" của tuần trước "Spider-Man: Homecoming" ("Người nhện: trở về nhà") , đã rớt xuống vị trí thứ hai với 45,2 triệu USD doanh thu trong tuần thứ 2, giảm 61% so với tuần đầu ra mắt.Dù vẫn nhận được lượng đánh giá nội dung lên tới 93% trên Rotten Tomatoes, song mức sụt giảm doanh thu nhanh chóng trong tuần thứ 2 của phần phim mới về người nhện có lẽ sẽ không làm hài lòng hãng sản xuất Sony.Tuy nhiên, Sony có thể sẽ được an ủi phần nào khi chỉ sau hai tuần công chiếu, câu chuyện thứ 3 về người nhện Tom Parker đã mang về cho hãng 208,3 triệu USD, cao hơn cả tổng doanh thu công chiếu rạp của "The ​Amazing ​Spider Man 2." Tổng doanh thu phim trên toàn cầu sau hai tuần là 469,4 triệu USD.Xếp ở vị trí thứ 3 là "Despicable Me 3" ("Kẻ cắp Mặt Trang 3") của hãng Universal với khoảng 18.9 triệu USD và ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là "Baby Driver" ("Quái xế Baby") của Sony và "The Big Sick" (Tạm dịch: "Bạo bệnh") của Lionsgate.Trong tuần tới, bom tấn “Dunkirk” của đạo diễn Christopher Nolan sẽ ra mắt và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ngôi đầu phòng vé.